CHP'de 'parti bölünmesin' hareketi... Kılıçdaroğlu 3 eski vekile randevu verecek mi?

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel istifa ettiklerini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta CHP’de istifaların ardından 3 eski milletvekili eski genel başkanları ziyaret etmişti. Bu hafta gözler Kemal Kılıçdaroğlu’nun 3 milletvekiliyle görüşüp görüşmeyeceğinde. Yarın da MYK toplantısı var , konu orada gündeme gelecek mi? CHP cephesindeki gelişmeleri CNN TÜRK Muhabiri Ahmet Türkeş aktardı.



CNN TÜRK Ankara Muhabiri Ahmet Türkeş şu ifadeleri aktardı:



Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel CHP’den istifalarının ardından kulislerde görüşme trafiği hareketlendi. Son olarak CHP eski başkanlarından Murat Karayalçın, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kılıçdaoğlu’nun da 3 vekille görüşürüm dediği öğrenildi. Bu görüşmenin bu hafta başında yapılabileceği ifade edilirken şimdi gözler Kılıçdaoğlu’nun randevu verip vermeyeceğinde.



Süreç bu noktaya nasıl geldi onu da aktaralım. CHP eski milletvekilleri Mevlüt Dudu, Metin Lütfi Baydar ve Hakkı Akal eski genel başkanlardan Deniz Baykal, Murat Karayalçın, Çetin Öymen gibi parti içinde oldukça önemli isimler ile partinin bölünmemesi için bir araya geldiği belirtildi. Görüşmede 3 öneri öne sürüldü. Art arda seçim kaybeden genel başkan görevi bıraksın, genel başkan tüm parti üyeleri ile seçilsin, cumhurbaşkanı kim olursa olsun tabana-üyelere sunulsun, önerileri sunuldu. CHP eski genel başkanları bu önerileri görüşmek için bir araya geldi. Bu değerlendirmede cumhurbaşkanı adayı tabana sorulsun önerisinin tartışılabileceği ifade edildi. Seçim kaybeden genel başkan önerisi tartışılabilir ama çerçeve doğru değil ifadesi kullanıldı. Ayrıca kurultay geleneği olan CHP’de genel başkanı üyeler seçsin önerisinin doğru olmayacağı belirtildi. CHP eski genel başkanlarının değerlendirmesinden sonra Murat Karayalçın’ın CHP lideri Kılıçdaoğlu ile görüştüğü, hem eski vekillerin önerilerini hem de eski genel başkanların değerlendirmelerini ilettiği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun da 3 vekille görüşürüm dediği belirtiliyor. Şimdi gözler bu görüşmenin olup olmayacağına çevrilecek. Bu hafta ayrıca CHP’de MYK toplantısı var. Pazartei saat 12:00’da olacak. Bu toplantıda ülke genelindeki meseleler ele alınacak, hem de eski vekillerle Kılıçdaoğlu’nun görüşüp görüşmeyeceği konuşulacak.