CHP’de ‘paralı figüran’ tartışması büyüyor! CNN Türk aynı numarayı iki kez aradı, farklı kişiler çıktı

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CHP'nin İstanbul'da gerçekleştirdiği üye katılım törenine cast ajansı aracılığıyla belirli bir ücret karşılığında figüran yönlendirildiği iddiaları, yeni bir tartışmaya yol açtı. Sosyal medyada yayılan mesajların ardından, çağrıların gönderildiği öne sürülen telefon numarasını CNN Türk aradı.

PEŞ PEŞE İKİ ARAMA

İddiaların doğruluğunu araştırmak üzere harekete geçen CNN Türk muhabiri Ümit Uzun, mesajlarda yer alan telefon numarasını aradı. Yapılan ilk aramada telefonu açan kişi, yöneltilen sorular karşısında açıklama yapmadan görüşmeyi sonlandırdı.

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Aynı numaranın hemen ardından ikinci kez aranması ise sürece farklı bir boyut kazandırdı. Bu kez telefonu açan kişi, numarasını bir operatörden kısa süre önce yeni satın aldığını söyleyerek "Ben numaramı yeni aldım. Böyle bir şeyle hiçbir alakam yok. Ne alakası var?" dedi.

CNN Türk muhabiri Ümit Uzun’un, az önce aynı numaradan başka bir kişiyle görüştüklerini belirtmesi üzerine şaşkınlık yaşayan kişi, "O zaman ben bu numarayı iptal edeyim. Bu ne saçma bir şey böyle?" cevabını verdi.

Görüşme ilerledikçe tedirginliği artan ve evli olduğunu, eşinin bu duruma kızmasından endişe ettiğini belirten kişi konuşmayı sonlandırmak istedi. Muhabir Ümit Uzun ise aramanın yalnızca numarayı doğrulamak amacıyla yapıldığını belirtti.

GÜRSEL TEKİN'DEN YALANLAMA VE SUÇ DUYURUSU

İddiaların kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından CHP İstanbul İl Başkanı CHP'li Gürsel Tekin, partililiğin tamamen gönüllülük esasına dayandığını vurguladı. Gürsel Tekin, zaman zaman gençlerden gelen talepler doğrultusunda sadece ulaşım desteği sağlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

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"Birçok arkadaşımız kendi imkanlarıyla geliyor. Bir kısım genç arkadaşımız da sayılar fazla olunca bizden ulaşım desteği ister. Onun dışında herhangi bir para harcayacak imkanımız da yok. Böyle bir olanağımız olsa da yapmayız. Çünkü partililik tamamen gönüllülüğe dayalı bir şeydir."

Yaşananların bir tuzak olduğunu savunan Gürsel Tekin, olayın arkasındaki isimlerin ortaya çıkarılması için gece saatlerinde vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Tekin, "Bu tuzağı kuran kimse, kardeşim de olsa sonuna kadar gidilsin. Bu kurulan tezgahın sorumluları mutlaka ortaya çıkarılmalı" diyerek konunun hukuken takipçisi olacaklarını belirtti.