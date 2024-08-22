CHP’de ‘önseçim’ sıkıntısı

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CHP’nin eylül başındaki kurultayında delegelerin onayına sunulacak yeni tüzüğünde “önseçim” sıkıntısı yaşanıyor. Parti içi muhalefetin de hedefine aldığı “önseçim” başlığı, Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici’nin başkanlığında, Parti Meclisi’nden 3, Meclis Grubu’ndan 2 ve çoğunluğu il-ilçe başkanı olmak üzere 81 kurultay delegesinin yer aldığı 86 kişilik Tüzük Komisyonu’nun salı günü yapılması beklenen ikinci toplantısında ele alınacak.

ÖZGÜR ÖZEL SÖZ VERDİ

Sıkıntıya, partide yönetim değişikliğinin gerçekleştiği kurultayda önseçim ile ilgili verilen sözlerin neden olduğunu belirten kaynaklar, “O gün Özgür Bey de dahil herkes kayıtsız-şartsız önseçim sözü verdi. Şimdi doğal olarak bu sözlerin yeni tüzüğe nasıl yansıyacağı merak ediliyor” dedi. Aynı kaynaklar, komisyonun ilk toplantısında ön değerlendirmeleri yapılan önseçim konusunda özellikle örgüt yöneticilerinden, “Her il ve ilçenin kendine özgü durumu var, önseçim maddesi düzenlenirken bu özel durumların dikkate alınması gerekir. Örneğin, bazı illerde üye, doğal olarak da delegasyon il-ilçe merkezi dışında yoğunlaşabiliyor, bu durumda merkezin hiç yer almadığı listeler oluşabilir, bu ise seçimi zora sokar” değerlendirmesi geldi.

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FERMUAR SİSTEMİ

Parti kaynakları da “Kadın ve gençleri aktif siyasete taşıyacak fermuar sistemi öngörüyoruz. Yine milletvekilliğinde olduğu gibi özellikle belediye meclislerinde mimar-mühendis gibi meslek kriterleri önem taşıyor. Tamamı hâkim denetiminde yapılacak katı bir önseçimde bunları gerçekleştirebilmek zor olacaktır” dediler. Kulislerde, tüzükte önseçim düzenlemesinin her il ve ilçenin özelliğini dikkate alacak esneklikte formüle edilebileceği, ayrıntılara ise yenilenecek yönetmelikte yer verileceğinden söz ediliyor.

MUHALEFETTEN SERT ÇIKIŞ

Son kurultayda “denge denetleme” sloganıyla alternatif liste de çıkaran parti içi muhalefet de tüzük değişikliği sürecine “önseçim” çıkışıyla dahil oldu. Bu kanadın etkili isimlerinden İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, “Partimiz, bir üye-örgüt-program partisidir, ‘şahsım’ partisi değildir. CHP’de son sözü parti örgütü söyler.

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Önseçim esastır. Önseçim adayları belirlemekle kalmaz, aynı zamanda partiyi bir arada tutar” diye açıklama yaptı.

ÇUKURAMBAR’DA ÇUKURAMBAR’DA

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ankara’nın ünlü Çukurambar semtindeki evinde ziyaret etti. Bir buçuk saate yakın süren sürpriz buluşmayı değerlendiren kaynaklar, “Önemli konu başlıklarının ele alındığı iyi geçen bir görüşmeydi” dediler.

KURULTAYDAN SONRA İLK

İki ismin, partide yönetim değişikliğinin gerçekleştiği kurultaydan bu yana geçen yaklaşık bir yıl içinde ilk kez bir araya geldiğine de dikkat çekildi. İmamoğlu’nun en son 14 Ağustos’ta Kılıçdaroğlu’nu arayarak kendisini ziyaret etme isteğini ilettiği bildirilmişti. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu, Özel’in de katıldığı geçtiğimiz cumartesi günkü Hacı Bektaş-ı Veli anma etkinliklerinde bir araya gelmişler, ancak ikili arasında herhangi bir görüşme olmadığı belirtilmişti.

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NORMALLEŞME DE MASADA

İkiliye yakın kaynaklardan kulislere yansıyan bilgilere göre görüşmede, Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesiyle sonuçlanan normalleşme süreci ile eylül başında yapılacak Tüzük Kurultayı başta olmak üzere siyasi gelişmeler ele alındı. Kılıçdaroğlu, Özel-Erdoğan görüşmelerinin gerçekleştiği süreçte, kamuoyuna yaptığı açıklamalarda “Müzakere değil mücadele” diyerek normalleşme sürecini eleştirmişti. Kılıçdaroğlu’nun ilk kendisinin gündeme getirdiği tüzük değişikliğine ilişkin görüşlerini de paylaşarak, önseçim de dahil verilen sözlerin tüzüğe yansıtılması yönündeki görüşlereni de dile getirdiği belirtildi.

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ANKARA ŞEHİDİNİ UĞURLADI

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 3 Ağustos günü teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, bazı bakanlar, milletvekilleri ile askeri ve sivil erkân katıldı. Ayağı kırılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cenazeye baston kullanarak geldi. Şehidin cenazesi kortej eşliğinde camiye getirilirken, askerler silah arkadaşları tabutunun başında nöbet tuttu. Şehit Muhammed Emin Önk, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki şehitliğe defnedildi. 5 yıldır TSK’da görev yapan şehidin 2 yıllık evli olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da şehit Muhammed Emin Önk’ün ailesine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.