CHP’de önseçim önlemi

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CHP’de Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olarak yarıştığı cumhurbaşkanı adaylığı sürecine ilişkin 23 Mart’ta yapılacak önseçim için geri sayım başladı. İmamoğlu, önseçim öncesinde il gezilerini sürdürürken, CHP yönetimi de önseçim sandığı ile ilgili çalışmalarında sona geldi. 41 günlük önseçim takvimine göre önceki gün ilçe başkanlıklarında askıya çıkarılan seçmen listeleri bugün askıdan indiriliyor. Perşembe günü de oy kullanılacak 5 bini aşkın sandıkta görev yapacak sandık kurulları belirlenecek.

23 MART’TA SANDIĞA

Cuma günü seçmen listelerine itirazlar karara bağlanacak, 23 Mart’ta da sayısı 1 milyon 750 bin olarak açıklanan parti üyeleriyle İmamoğlu’nun tek aday olarak katılacağı önseçim için sandığa gidilecek. CHP yönetimi, önseçimde katılımın yüksek olmayabileceği olasılığına karşı ilginç bir önlem de aldı. Buna göre, sandığa katılımı artırmak için her 100 üye için örgüt yönetimlerinden birer kişi görevlendirildi. Parti çevrelerinde “yüzbaşı” diye nitelenen bu görevliler, kendilerine bağlı bu 100’er üyenin sandığa katılımından sorumlu olacak.

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SANDIKLAR YSK’DAN

YSK’nın seçimlerdeki uygulamasını örnek alan CHP yönetimi, önseçimde kullanılacak sandık ve oy kabinleri için de YSK’dan destek istedi, YSK da bu talebe olumlu yanıt verdi. CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı: “Önseçim aynı anda bütün ülke genelinde olacak. Bütün ilçelerde seçim sandıkları kurulacağı için 971 ilçe seçim kuruluna ayrı ayrı başvurup sandık ve oy kabini istemek gerekiyordu. Bu ise YSK’nın önüne 971 tane başvurunun gelmesine yol açacaktı. Başvuruyu doğrudan YSK’ya yaptık. Seçimlerde de kullanılan şeffaf sandıklarla oy kullanma kabinlerinin tutanak karşılığında ödünç verilmesini istedik. Oluşabilecek her türlü hasarı karşılamayı da taahüt ettik. YSK oybirliğiyle talebimizi kabul etti.”

DİPLOMA SORUŞTURMASI MYK’DA

CHP’de önseçim takvimiyle ilgili sürecin yanı sıra İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili yürütülen soruşturma da dikkatle izleniyor. Bütün bu süreçlerle ilgili gelişmeler dün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan MYK toplantısında da değerlendirildi. İmamoğlu’nun diplomasının iptali yönünde kararın 23 Mart’taki önseçim öncesinde alınabileceği iddiaları kulislere yansırken, CHP çevrelerinde ise her olasılığa karşı hazırlık yapıldığı belirtiliyor. Diplomanın iptali yönünde bir karar çıkması halinde buna karşı bütün hukuksal yolların sonuna kadar işletileceğini belirten CHP kaynakları, bu kararın önseçim takvimini etkilemeyeceğini de vurguluyor. CHP’nin bu karara karşı meydanlara çıkacağı da belirtiliyor.