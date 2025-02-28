CHP’de önseçim kampanyası

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel önce parti yönetimi, milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ile bir araya geldi, ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla birlikte önseçim toplantısında konuştu:

RAKİPTEN KURTULMA PLANI

“Bir yandan Maliye’ye ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen talimat, bir yandan İstanbul’a atanan aparat eşzamanlı olarak CHP’li belediyelere kayyum atayarak, onları hapse atarak, onları sabah 04.00’te sırf taciz olsun diye gözaltına alarak, tutuklayarak, belediye meclis üyelerimizi kriminalize ederek, oradan bütün belediye başkanlarına, bütün bir şehre, bütün bir ülkeye tedirginlik, korku yayarak bir şey yapmaya çalışıyor. İşi sona bırakmamaya, sayıma bırakmamaya, seçim sonrasına bırakmamaya, işi şimdiden sıkı tutup, hiçbir zaman yenemediği... Kurduğu planı, kumpası görüyoruz. Bugünden başlayarak, buna itirazımızı yükseltiyoruz.

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‘AYAĞINI DENK AL’ YANITI

20-22 yaşında gencecik teğmenlerin ordudan atılmasına gösterdiğimiz tepkiyi, bakanlığı, Genelkurmay’ı ayırarak kimin bu işi istediğini, kimin köpürttüğünü ve bunu bildiğimizi, buna şerh koyanlara nasıl mobbingler yapıldığını söylediğimiz için çıkmış bize diyor ki, ‘Ayağını denk al, yoksa biz denk aldırmasını biliriz.’ Ben kendisine soruyorum ‘Ne yapacaksın? Partinin önüne tank mı yollayacaksın? Bize topla tüfekle mi saldıracaksın? Tanktan, toptan değil, ilmekten, ölüm fermanından, hakkında verilen idam fermanından korkmadan, tek başına yola çıkan, bir memleketi kurtaran, bu Cumhuriyet’i kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisinin genel başkanını da bir üyesini de korkutamazsın. Hodri meydan.”

BÜYÜK SANDIĞIN ÖNCÜSÜ

Bugün kurduğumuz sandık, Türkiye’nin ihtiyacı olan o büyük sandığın öncüsüdür. Ama o sandığı getirecek olan da, o sonucu doğuracak olan da bizlerin kararlılığıdır. Bir CHP’li cumhurbaşkanı 100 yıl önceki devrimi kaldığı yerden sürdürecek, yokluğu ve yoksulluğu bitirecek, özgürlüğü yeniden getirecek, ülkeyi ayağa kaldıracak.”

ÇAĞRI ÖNEMLİ

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CHP Lideri Özel, dün akşam partisinin MYK’sını olağanüstü topladı. Toplantıda, gelişmeler değerlendirilirken Özel de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu mesajları verdi: “Kürt meselesinin, TBMM çatısı altında, toplumun tüm kesimlerini kapsayarak, şeffaflıkla ele alınması ve çözülmesi yönündeki tavrımızı koruyoruz. Terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshetmesi çağrısı önemlidir. Bu çağrının gereklerinin, muhatapları tarafından yapılmasını ve on binlerce cana mal olan, ağır ekonomik ve toplumsal tahribat yaratan terörün ilelebet sonlanmasını temenni ediyoruz. Hiç şüphesiz meseleler, temennilerle değil, güven ortamı tesis edilerek ve icraatlarla çözülür. Türkiye’nin tüm sorunlarının çözümü ancak iç barışın sağlanmasıyla mümkündür. İç barış ise otoriter bir sistemde değil, demokratik düzende, hukuk devleti ilkelerine uymakla, adalet ve eşitlikle sağlanır.”

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İMAMOĞLU START VERDİ: YASAKLASAN NE OLUR

İmamoğlu da cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin yol haritasını açıkladığı toplantıda özetle şunları söyledi: “O sandık önünde sonunda milletin önüne gelecek, gelecek. Onlara güle güle demeyi, göndermeyi dört gözle bekliyorum. Benim için 25 yıla varan hapis cezası bir şekilde kurguladılar. Siyasi yasak istiyorlar. Partimize kayyum atamak için süreç takibi yapıyorlar. İmamoğlu da bu milletin evladıdır. Onu bu milletin elinden alamazsın. Sanıyorlar ki İmamoğlu’nu aday yapmazlarsa kurtulurlar. Şu salonda kaç tane İmamoğlu var biliyor musun? Hepimizi yasaklasan ne olur? Her bir beldeden, köyden bir İmamoğlu karşına dikilir. Planımız programımız hazır, emaneti teslim almaya, 86 milyona hizmet etmeye hazırız. Davamız Türkiye’yi hak ettiği yere yükseltme davasıdır.”

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YAVAŞ: BU BİRAZ PROVOKE SORU

CHP’nin önseçim toplantısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bulunmadı. Yavaş, bunun yerine SİYASAM toplantısına katılma nedenini soran gazetecilere, “Özel bir sebebi olması mı lazım? Bu biraz provoke bir soru. Bu toplantı daha önceden belli olmuştu, buraya katıldım. 20 dakika sonra ayrılacağım. Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi (SODEMBEK) diye CHP kuruluşunun saat 15.00’teki toplantısı var, biz de ona yetişeceğiz” dedi.

ÇELİK: CUMHURBAŞKANIMIZ ASLA İZİN VERMEZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Lideri Özgür Özel’in dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerine şöyle tepki gösterdi: “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta heyetini saygısızca hedef almıştır Sayın Cumhurbaşkanımız da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanı olarak bu saygısızlığa asla izin vermeyeceğini en net şekilde ifade etmiştir. CHP yöneticilerinin kendi siyasi tarihlerine saygı göstererek kendi genel başkanlarının sözleriyle yüzleşmeleri gerekir. Bunun yerine Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerini eleştirmeye kalkıyorlar.”

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MSB’DEN ÖZEL’E: YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), CHP Lideri Özel’in kuvvet komutanlarıyla ilgili açıklamasına ilişkin “Kabul edilemez. Tüm yasal haklar kullanılacaktır” açıklaması yaptı. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk’ün bilgilendirme toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan bakanlık kaynakları, Özel’in açıklamalarıyla ilgili kuvvet komutanlarının suç duyurusunda bulunup bulunmayacağına ilişkin, “Kuvvet komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamalar kabul edilemez. Tüm yasal haklar kullanılacaktır” dedi.