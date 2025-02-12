CHP’de önseçim 23 Mart’ta

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OPERASYON TEPKİSİ

“Yeni bir şafak operasyonuyla 2 belediye başkan yardımcımız, 7 meclis üyemiz gözaltına alındı. Şu ana kadar işlediği bir şey yok. Aldığı bir ceza, kesinleşmiş hükmü yok. ‘Temiz’ diyor. Listemize koymuşuz, milletimiz takdir etmiş, gelmiş. Bu arkadaşları sabahın köründe topluyorlar. Yok efendim Kent Uzlaşısı. Ne demek Kent Uzlaşısı? İstanbul İttifak’ı demek. Listelerimizde eski AK Partililer, Saadet Partisi’nden, MHP’den gelenler, DEM Parti’de eskiden siyaset yapanlar var. Budur İstanbul ittifakı, Türkiye ittifakı. Cezalandırılan bu 9 arkadaşımız değil, İstanbul’un iradesine kafa tutuyorlar.

ANAMIZIN AK SÜTÜ GİBİ

İktidar halkın desteğini kaybedince, iyi işler yaparak gündeme gelemediğinden korkuyla, çeşitli saldırganlıklarla ve kötülüklerle ilerliyor. Bunlardan biri de CHP’ye kurmaya çalıştığı kumpas. CHP, Türkiye’nin yüz akı bir iş yapmıştır. Seçmenin kendisine en kızgın olduğu zamanda özeleştiri vermiştir. Özeleştiri, siyasette kurultayla olur. MHP’de denendi, içinden İYİ Parti çıkmak zorunda kaldı, attılar hepsini. AK Parti’de kimsenin aklından geçmiyor. Manisa’nın bir ilçesinde ilçe başkanına ikinci bir rakip aday çıkarsa, çağırıp adayı il başkanı bire indiriyor reisin talimatıyla. İl başkanı düzeyindeyse bazen kendi çağırıyor, il başkanına en az 15 gün önceden haber veriyorlar. O kurultaylar şaibeli değil de anamızın ak sütü gibi kazandığımız bu kurultay şaibeli öyle mi? Ben size işin aslını söyleyeyim. AK Parti’nin, medya planlamasında planlanan Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın katıldıkları üçlü toplantıda, ‘üçlü zirvede çıkan kriz, kavga, birbirine düşen ve parçalanan CHP’ydi. (Üçlü fotoğrafı göstererek) Bu fotoğraf düşünce Türkiye’nin gündemine, ‘CHP’de kriz’den, kendince ‘CHP’de şaibeli kurultay’ yalanına döndü.

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ÜYELİK İÇİN SON GÜN 28 ŞUBAT

Yargı sopasıyla karşımıza dikilenlere karşı, içimizi karıştırmaya çalışanlara dimdik duracağız. 11 Şubat 2025 bugün seçim takvimin birinci günüdür. 28 Şubat Cuma günü saat 17.00’ye kadar önseçim seçmeni olmak isteyenleri baba evine davet ediyorum. Aldığımız karar gereğince cumhurbaşkanı adayımızı 23 Mart Pazar günü yapılacak önseçimle belirleyeceğiz.”

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YAŞAM ŞEKLİ TERCİHİ VERGİSİ

Sadece İstanbul ve Ankara’da son dönem toplam 110 kişi kaçak içkiden dolayı hayatlarını kaybetti” diyen Özel hükümete şu eleştiriyi yöneltti: “Yapılan bütün çalışmalar, sahte içkiden ölümlerin tamamının bir ucunun yoksullukta ve özellikle de içki fiyatlarına yapılan astronomik vergi uygulamasında olduğunu ortaya koyuyor. Bu vergi ideolojik vergidir, yaşam şekli tercihi vergisidir.

ÜÇLÜ ZİRVE PROTOKOLÜ

ÖZGÜR Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’yla yaptıkları üçlü zirveye ilişkin şöyle konuştu: “O görüşmede bir; partinin başarısı için herkesin elinden geleni yapacağı, parti kararlarına uyacağı ve milletimizin hayal kırıklığına uğratılmaması noktasında çok hassas bir sürecin yürütülmesi gerektiği konusunda tam mutabakat sağladık. İki; Türkiye’ye umut olmuş iki ismin ön seçim yarışına girerek birbirini yıpratmaması konusundaki talep ve öneriyi konuştuk ve bu konuda fikir birliğine vardık. Sayın Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime girmeyeceğini bize bildirdi ve şu cümleyi kurdu. ‘Hepsi bizim partililerimiz, bizim üyemiz, elbette onların verecekleri karara ben de saygılıyım, hepimiz saygılıyız.’ Ve üç; ön seçim süreci dahil, tüm bu süreçlerin hep birlikte ortak akılla yürütülmesi, bundan sonra daha çok bir araya gelinmesi konusunda hemfikiriz.”

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ÜÇLÜ ZİRVE FOTOĞRAFINI GÖSTERDİ

CHP Lideri Özgür Özel, dün yapılan grup toplantısında geçen pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la birlikte yaptıkları üçlü zirve fotoğrafını kürsüden gösterdi.

BAYKAL’A 2. YIL ANMASI

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, ölümünün 2. yıldönümünde Devlet Büyükleri Mezarlığı’ndaki kabri başında törenle anıldı. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Baykal’ın oğlu Ataç Baykal ve çok sayıda CHP’li katıldı. Özel, Baykal’ın ardından eski başbakan ve CHP eski genel başkanı Bülent Ecevit’in de kabrine uğrayıp karanfil bıraktı ve dua etti.

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SİYASETE TELEFONUYLA GİRDİM

Özel, siyasete girişinin Baykal’ın telefonuyla olduğunu söyledi. 15 yıl önceki o telefonda, Manisa siyasetinin o günkü zorluklarından söz ettiğinde Baykal’ın kendisine, “Bu seçimi kazanmaya değil kaybetmeye gidiyorsun. Partinin bayrağını yerde bırakmamaya gidiyorsun. Sen seçimi kazanmayacaksın, siyaset seni kazanacak” dediğini, kendisinin de “Anlaşıldı efendim” diye yanıt verdiğini anlattı. Özel, daha sonra Ahmet Türk’ü bir süredir gördüğü tedavi sonrası ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

BAHÇELİ’DEN ÖZEL’E TEŞEKKÜR TELEFONU

ÖZEL, grup toplantısında Bahçeli’ye geçirdiği kalp kapakçığı operasyonu nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletirken,“Bu süreçte Sayın Bahçeli ve MHP ile ilgili olumsuz, herhangi bir siyasi eleştiri, herhangi bir yaklaşımımız olmadı ve olmayacak” dedi. Partilileri de uyardı. CHP’den yapılan açıklamaya göre, toplantının ardından Özel’i telefonla arayan Bahçeli, kendisiyle ilgili açıklamaları nedeniyle teşekkür etti. Özel de geçmiş olsun dileklerini iletti.

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