CHP’de olağanüstü toplantı

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CHP kulislerinde, toplantı gündemine ilişkin, AK Parti’nin Meclis’e sunduğu yeni ekonomi torba teklifi ve bütçe görüşmeleriyle ilgili değerlendirme yapılacağı bilgisi verildi. Torba teklifte, CHP’nin daha önce Anayasa Mahkemesi’ne taşıyarak iptal ettirdiği zeytinliklerin madenciliğe açılması ve limanların kiralanmasıyla ilgili düzenlemeler de yer alıyor. Ancak, olağanüstü toplantı çağrısının, AK Parti’nin Meclis’e sunduğu başörtüsü ve aileye ilişkin düzenlemeler içeren Anayasa değişiklik teklifinin hemen arkasından yapılması, kulislerde de iktidarın bu değişiklikleri referanduma taşıyabileceğinin konuşulması, toplantıda bu konunun da gündeme gelebileceği yorumlarına neden oldu. Kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun, bu toplantının ardından yapacağı ve ağırlıklı gündemini başörtüsü teklifi ve referandum konusunun olacağı belirtilen MYK toplantısı öncesinde milletvekillerinin de görüşlerini almak isteyebileceğinden söz ediliyor. Kılıçdaroğlu, partisinin bu konudaki görüşünü 6’lı masa ortaklarına da götürerek, masadan da ortak karar çıkarmayı planlıyor.