CHP’de ‘olağanüstü’ gelişme: Kurultaya iptal başvurusu

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Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın avukatı Onur Yusuf Üregen tarafından Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, 4-5 Kasım 2023’te yapılan kurultayda “kaynağı dahi izah edilemeyecek milyonlarca doların delegelere dağıtılması, belediye başkanlıkları, belediye meclis üyelikleri vaad edilmesi ve belediyelerde işe alımlar yapılması gibi yollarla” Özel ve yönetiminin kazanmasının sağlandığı iddia edildi.

TÜM İŞLEMLERİ YOK HÜKMÜNDE

“Dolayısıyla suç kapsamlı irade fesadı halleri ile 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay sakatlanmış olduğundan Mutlak Butlan hali söz konusu bulunmaktadır. Bu gerçeklik karşısında Özgür Özel ve yönetiminin hukuken bir geçerliliği yoktur. Daha ötesi aldıkları tüm kararlar, yaptıkları tüm işlemler yok hükmündedir” denilerek özetle mahkemenin şu tedbir taleplerine hükmetmesi istendi:

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- Genel Başkan Özgür Özel tarafından kararı alınıp Seçim Kurulu’na da bildirilen 6 Nisan 2025 tarihinde olağanüstü kurultay yapılmasına ilişkin kararın yürürlüğünün tedbiren durdurulması ve olağanüstü seçim kararının iptaline karar verilmesi.

- Mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım tarihli kurultay ile seçilmiş partinin Genel Başkanı Özgür Özel’in, Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları.

KILIÇDAROĞLU GERİ DÖNSÜN

- 4-5 Kasım tarihli kurultayın yok hükmünde sayılacak olmasından ötürü önceki kurultayda seçilmiş olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin görev yetkileri geri döneceğinden 4-5 Kasım tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki Parti Meclisi ve önceki Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin, iptal kararı kesinleşinceye kadar, tedbiren görevlerine iadesine karar verilmesi.

- 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayın ve kurultayda alınan tüm kararların iptaline karar verilmesi.