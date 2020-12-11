CHP’de mutsuz olan parti kurabilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın parlamenter sisteme dönmek istemesi halinde destek vereceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’nin yeni parti kuracağına ilişkin açıklamasına da “Bir insan CHP içinde mutlu değilse, izlediği politikaları benimsemiyorsa ayrılıp ayrı parti kurabilirim diyebilir” değerlendirmesi yaptı.

Kılıçdaroğlu, Medyascope kanalında gazeteci Ruşen Çakır’ın gündeme ilişkin sorularına özetle şu yanıtları verdi:

MİLLET İTTİFAKI KARAR VERECEK

(Devlet sizi dinliyor mu?) Devlete duyduğum saygı dolayısıyla devlet dinliyor demek istemem ama bazı yerler bizi dinliyor. Bunu gayet iyi biliyorum.

(Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?) Millet ittifakı olarak konuşmadan; her parti tek aday mı gösterecek, yoksa ayrı ayrı aday mı gösterecek, cumhurbaşkanının yetkileri ne olacak, güçlendirilmiş parlamenter sistem içinde cumhurbaşkanının ağırlığı ne olacak, başbakanın ağırlığı ne olacak?

MUTLU DEĞİLSE PARTİ KURAR

(Muharrem İnce’nin yeni parti kuracağını açıklaması) Olabilir. Parti kurmanın kuralları vardır, gider İçişleri Bakanlığı’na dilekçeyi verir ve partinizi kurarsınız.

(Mustafa Sarıgül de parti kuruyor) Olabilir, iki de çıkar, üç de çıkar, olabilir. Özel bir karşıtlığımız yok. Bir insan CHP içinde mutlu değilse, izlediği politikaları benimsemiyorsa ayrılıp ‘ayrı parti kurabilirim’ diyebilir. Geçmişte de birçok sayıda… (İnce son cumhurbaşkanı adayınızdı) Evet olabilir parti kurabilir. Bizim bu konuda söyleyeceğimiz başka bir şey yok.

(CHP’de taciz iddiaları) Gereği yapıldı. Biz hangi konu olursa olsun, ahlaki, hukuki ne olursa olsun temel değerlerimizle çelişirse o kişiyi alıp kapının önüne koyarız.

TEK TEK YAZILACAK

(Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ittifakı demişti. Güçlendirilmiş parlamenter sistem noktasına gelirse, bunu tartışır mısınız? Güven nasıl tesis edilecek?) Türkiye ittifakı, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülmesi, ekonomide liyakatın olması, yargının bağımsız olması... Bunları söylemek yetmez. Bunlar tek tek yazılacak, takvimlendirilecek, böyle olursa destekleriz. Niye vermeyelim... Ama şunu biliyorum: Erdoğan’ın bu söylemleri yaptırımlar öncesi dillendirilen söylemlerdir.

(Bahçeli’nin partinize ve şahsınıza yönelik sözleri) Bahçeli’nin cumhur ittifakında üstlendiği rol, o beni gülümsetiyor. Okurken gülümsüyorum.”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dün eski CHP milletvekili Sabahat Akkiraz’la makamında görüştü.