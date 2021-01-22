CHP'de mektup tartışması! Kılıçdaroğlu'na neden mektup yazdığını açıkladı

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi CNN TÜRK ekranlarına bağlanarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na neden mektup yazdığını açıkladı.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Hande Fırat'ın moderatörlüğündeki Gece Görüşü programına bağlanarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na neden mektup yazdığını açıkladı.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin açıklaması şu şekilde;

Öncelikle mektup yazan vekillerimiz CHP'de olur. En son Tuncay Özkan Bey de mektup yazmıştı bütün milletvekillerimize gitti. Mektup yazmak söz konusudur. Bütün milletvekillerimize mektup yazdık, sayın genel başkanımız da buna dahildir ve göndermiş olduk. Bahsedildiği gibi onlarca görüşme iki senelik süre içerisinde görüşmeler yapılmıştır. Mektupta herhangi bir hakaret yoktur.

İlk itirazımı söyleyeyim, 24 Haziran 2018 gecesi çöken seçim sistemiyle ilgili sorumluların istifasını istedim daha bir aylık vekildim. En son mektuptaki içerikle beraber Temmuz 2018'de ilkesel bir bildiri yayınladım. Bunun gereğinin yapılması için imza verdim.

"CHP TAŞERONLUK YAPMIYOR"

CHP taşeronluk yapmıyor. Ali Haydar Bey'e mesaj attım ama söyleyemedi. Taşeron siyaset dediğimiz şu; HDP'li seçmenin örneğin sahibi HDP değildir bunlar farklı yerlere de oy verebilirler.

Milli konularda düzgün duruş gösteremeyen TBMM'deki bütün bildirilere imza atamayanlarla yan yana yürünmesini istemiyorum.

"ÖTEKİLEŞTİRİLEN BÜTÜN İNSANLAR TOPLANSIN, İKTİDARA ÖYLE YÜRÜYELİM DİYORUZ"

Mesajlarımı söyleyeyim ben; Partide birlik sağlansın istiyoruz. Sayın İnce, bütün ötekileştirilen, partiden bütün insanları toplansın iktidara öyle yürüyelim diyoruz. Birinci mesaj bu. İkincisi, partide demokrasiyi derinleştirelim öyle iktidara yürürüz diyorum. Üçüncüsü birinci parti olmaya çabalayalım. CHP güçlü olduğu zaman cumhuriyetin değerleri de güçlüdür. Dördüncüsü de kurucu değerlerden taviz vermeyelim. Bu gücünüzle orantılı bir şey. Diğer partiler farklı şeyler istiyorlar, özellikle HDP'nin bazı istekleri var. bunlar da kurucu değerlerden taviz vermeyi gerektireceği için bize uymuyor.

10 Aralık Hareketi'ne karşıyım. Biz Atatürk Cumhuriyeti'nden yanayız ikinci cumhuriyetten yana değiliz.

Rahatsızlıklarımızın İnce ile bir ilgisi yok.

Vefa önemlidir. Benim anlayışıma göre vefanın küçüğü insana büyüğü vatana, millete, Atatürk'e karşıdır. Bu parti Silivri'de bana sahip çıktı. Ben de şimdi partime sahip çıkıyorum. Siyaset biter. Sayın Genel Başkanıma olan saygım bitmez. Bunlar görüş ve önerilerdir başka yerlere çekmeye gerek yok.

"ADIM BEKLİYORUZ"

Partide birlik sağlanmasından yanayız bunlar sağlandıktan sonra niye gidelim. Adım bekliyoruz.

Bizim söylediklerimiz kesin doğrulardır diye bir iddiamız yok. 10 Aralık Hareketi emin olun elbette ki bize göre marjinal bir yapı. Atatürk demekten imtina eden bir hareket ama biz burada taviz vermeyeceğiz. Çünkü oranın kurucularında olup da kurucu değerler ile problemi olmayanlar da var.

Makam mevki pazarlığı değil bizim ki ilkesel pazarlıklar.

Yapılan açıklamalara kırılıyorsunuz 2 senedir görüşmeler ve itirazlar var. Biz bu kırgınlıklar üzerinden siyaset yapmıyoruz. Birlik olsun demokrasi olsun ve Cumhuriyeti 2023'te demokrasiyle taçlandırmak istiyoruz başka bir derdimiz yok.