CHP’de ’mekik’ diplomasisi… Akil isimler devrede

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KURULTAY düğümüne takılan krizin çözümü için ilk girişim partinin deneyimli isimlerinden Engin Altay, Gürsel Erol ve Ali Öztunç’tan geldi. Önceki gün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel arasında yoğun bir “mekik diplomasisi” yürüten bu üç ismin girişimleri sürerken, kulislere göre yine partinin etkili isimlerinden Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tahliyesinin ardından göreve dönmeyi bekleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da devreye girerek ilk görüşmelerini hafta içinde Kılıçdaroğlu ile yaptı. Aynı şekilde kişisel inisiyatif alan bir çok ismin de girişimde bulunduğu kulislerde konuşuluyor.

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ÖZEL’DEN KURULTAY ŞARTI

Yürütülen bu yoğun temaslara ilişkin kulislere farklı değerlendirmeler yansıdı. Bu temaslar sonucunda teknik konuları görüşmek üzere önce avukatların ardından da gelişmelere göre kurmayların bir araya gelebileceği bir zeminin oluşmaya başladığı yönünde yansıyan bilgiler Ankara’yı hareketlendirdi. Özgür Özel ise dün sabah bir TV yayınına gönderdiği açıklamayla, “‘Anlaştılar, anlaşmaya yakınlar’ gibi bir söylenti yayıyorlar. En kısa sürede kurultay tarihinin belirlenmesi dışında hiçbir şeyi müzakere etmemiz mümkün değildir” mesajını verdi. CHP çevrelerinde de kurultay tarihiyle ilgili bir uzlaşı havası oluşmadan tarafların resmi olarak bir araya gelmesinin zor olduğu yorumları öne çıkmaya başladı.

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‘GRUP’ KRİZİ KAPIDA

Taraflar arasında kurultay tarihi konusunda yaşanan görüş ayrılığının uzlaşıyla sonuçlandırılması çabaları sürerken, gözler salı günü yapılacak Meclis grup toplantısına çevrildi. Grup yönetiminin Özel ekibinden oluşması, kürsüye de ancak grup yönetiminin davetiyle çıkılabilmesi nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun toplantıda konuşup konuşamayacağı merak konusu oldu. Özel’in aynı gün Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in anma töreni için Manisa’da olması bekleniyor. Şimdi Meclis’e geldiğinde Kılıçdaroğlu’nu her üçü de Özel’in ekibinden isimlerin oluşturduğu grup başkanvekillerinin karşılayıp salonda da kürsüye davet edip etmeyecekleri merak konusu.