CHP’de ‘Mavi Vatan’ zirvesi

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CHP İstanbul Milletvekili emekli Büyükelçi Namık Tan’ın Meclis’teki Somali tezkeresi görüşmelerinde “Mavi Vatan” ile ilgili “masal” nitelemesi tepkilere neden oldu. Tepkilerin ardından CHP’de dün Tan’ın da katıldığı ‘Mavi Vatan’ toplantısı yapıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski Genel Başkanlardan Murat Karayalçın’ın da katıldığı toplantıda, Parti Sözcüsü Deniz Yücel ile Genel Başkan Yardımcıları emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, İlhan Uzgel ve Murat Bakan da yer aldı.

MYK’NIN SAATİ DEĞİŞTİ

CHP’nin 13.30’da yapılacağı duyurulan MYK toplantısının saatini de sarkıtan bu toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Yücel, Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan denizlerdeki meşru hak ve menfaatlerinin korunmasının her zaman savunucusu ve onlarca yılın emeğine dayanan Mavi Vatan uygulamalarının takipçisi olduklarını belirterek özetle şunları söyledi:

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ONLARCA YILLIK EMEĞİN ÜRÜNÜ

“Onlarca yıllık emeğin ürünü Mavi Vatan kavramının oluşturulmasına tarifsiz katkıları olan emekli amirallerimiz, Rusya Federasyonu-Ukrayna savaşından önce Montrö Sözleşmesi konusundaki haklı uyarıları nedeni ile haksızca gözaltına alınmış ve yargılanmış hatta orduevlerine giriş yasağı konacak kadar ileri gidilmiştir. 4 yıldır Doğu Akdeniz’de araştırma veya sondaj faaliyeti yapılmamaktadır. Araştırma gemilerinin Somali’ye gönderilmesi kararı alınmış, buradan Doğu Akdeniz’de bu çalışmaların yapılmayacağı anlaşılmaktadır. Ege Denizi’nde balıkçılarımıza yönelik Yunanistan’ın sistemli tacizlerine sessiz kalınmaktadır. Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarımızda üçüncü devletlere ait balıkçı gemilerinin avlanma faaliyetlerine izin verilmektedir.

‘Mavi Vatan’ kavramı hamaset malzemesi yapılamaz. CHP, uluslararası hukuktan doğan haklar çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin denizlerdeki meşru hak ve menfaatlerinin korunmasının her zaman savunucusu olmuştur. Ve bizim için Mavi Vatan; Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz’deki meşru çıkarlarımızdan bir adım bile geri atmamaktır.”

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DAHA DEMOKRATİK BİR TÜZÜK

Yücel, partisinin MYK toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında da özetle şunları söyledi:

“Tüzük Kurultayı’yla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Daha demokratik daha katılımcı daha çoğulcu bir tüzüğün hayata geçmesi için partimiz tüm kademeleriyle çalışıyor

(Belediye borçları) Hazine ve Maliye Bakanlığı, belediyelerin borçlarını kaynağında kesecekmiş. Amaç CHP’li belediye başkanlarını ekonomik açıdan iş yapamaz hale getirmek.”