CHP’de kurultaya vize çıktı

CHP’de Genel Başkan Özgür Özel yönetiminin seçildiği kurultayın iptali için açılan ‘mutlak butlan’ talepli davaya yönelik önlem olarak CHP, 21 Eylül’de olağanüstü kurultay kararı almıştı. Bazı delegelerin bu kurultayın iptali için başvurduğu Çankaya İlçe Seçim Kurulu talebi reddetti. Aynı delegeler Çankaya İlçe Seçim Kurulu’nun ret kararını Ankara İl Seçim Kurulu’na taşıdı.

İl Seçim Kurulu da dün bu iptal başvurusu ile ilgili “karar verilmesine yer olmadığına” hükmetti. İptal talebini geri çeviren Ankara İl Seçim Kurulu’nun kararı özetle şöyle: “Kongrelere yönelik yapılacak itirazlar, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından incelenip kesin olarak karara bağlanmakta olup, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından verilen kararlara karşı yapılan itirazları inceleme yetki ve görevi bir üst kurula, yani il seçim kuruluna verilmemiştir. Başkanlığımıza sunulan itirazın, ilçe seçim kurulu başkanının almış olduğu kararın kesin olması nedeniyle itiraz hakkında karar verilmesine yer olmadığına oybirliğiyle karar verildi.”

İlçe seçim kurulunun ret kararının ardından olağanüstü kurultayın iptali ile ilgili talep YSK’ya taşındı. YSK’nın bugün toplanarak talebi karara bağlaması bekleniyor.

KENT UZLAŞISI DAVASI: BU ANLAYIŞ SAMİMİ DEĞİL

CHP Lideri Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul’da görülen ‘Kent Uzlaşısı’ davasıyla ilgili, “Bugün İstanbul’da görülen davada tüm beklentilere rağmen, tutuklular tahliye edilmedi. Artık açıkça görülüyor ki, bir yandan ‘barış’ deyip, diğer yandan Kürtlerin belediye meclislerine seçilmesini suç sayan anlayış samimi değildir, barıştan, kardeşlikten yana değildir” dedi.