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CHP’de kurultaya mahkemeden vize çıktı

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#CHP#Lütfü Savaş#Özgür Özel
CHP’de kurultaya mahkemeden vize çıktı
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 07:00

CHP’nin 6 Nisan’daki olağanüstü kurultay kararının yürürlüğünün durdurulması talebiyle yapılan başvuru mahkeme tarafından reddedildi.

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Mahkeme, ihtiyati tedbir talebinin uyuşmazlık konusu olmadığını, bu sebeple talebin yerinde bulunmadığına hükmetti.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile iki parti delegesi, olağanüstü kurultay kararının yürürlüğünün durdurulması ve iptali için mahkemeye başvurmuştu. Başvuruda, Özgür Özel yönetiminin aldığı bu kararın “yok hükmünde” olduğu öne sürülerek, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin görevlerine iadesi istenmişti. Başvuruyu Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi karara bağlayarak, tedbir talebinin reddine karar verdi.

İDDİASINI İSPATLAYAMADI

Kararda, özetle şöyle denildi: “Dava dilekçesi ve ekleri ile talep dilekçesi ve dosya kapsamı incelendiğinde davacının iddiasını yaklaşık ispat seviyesindeki delillerle ortaya koyamadığı, yapılan inceleme neticesinde ihtiyati tedbir isteğinin uyuşmazlık konusu olmadığı ve bu sebeple ihtiyati tedbir talebinin yerinde olmadığı anlaşıldığından davacının ihtiyati tedbir talebinin reddine yönelik karar verilmiştir.”

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#CHP#Lütfü Savaş#Özgür Özel

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