CHP’de kurultay toplantıları başlıyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün 81 il başkanı ile videokonferans yöntemiyle bir araya gelecek. Kongre sürecinin ardından yeni seçilen il başkanları ilk kez toplantıya katılacak. CHP Genel Merkezi’nin telekonferas konusunda yeterli altyapısı olmayan il başkanlarına teknik destek verdiği öğrenildi.

ÇALIŞMALAR ANLATILACAK

Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı toplantı ile ilgili, “İl başkanları ile pandemi sürecinde toplantı imkanı olmadı. Pandemi sürecinde il ve ilçelerde yapılan çalışmalar ve önümüzdeki dönemde partinin yürüteceği siyasi çalışmalara ne tür katkıda bulunabilecekleri konuşulacak. Bu konuda il başkanlarından öneriler alınacak. İl başkanlarımız seçim bölgelerine ilişkin gözlem ve tespitlerini Genel Başkan’a aktaracak” dedi.

CHP, son PM toplantısını 12 Mart’ta yapmış ve toplantıda, koronavirüs salgını nedeniyle 28-29 Mart’ta yapılması planlanan 37. Olağan Kurultay için MYK’ya erteleme yetkisi verilmişti.

Kurultay sürecinin uzaması nedeniyle, 2 ayda bir toplanması gereken PM’nin bir kez daha toplantı yapması kararlaştırıldı. Bu çerçevede CHP, uzun bir aradan sonra PM toplantısını 10 Haziran’da videokonferansla yapacak.

KURULTAY KONUŞULACAK

CHP, kurultayın yapılması için Bilim Kurulu kararının beklenmesini kararlaştırmıştı. Sürecin uzaması kurultay tarihine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kurultayın, eylül ayında koronavirüs salgınının ikinci kez yaşanacağı endişesi nedeniyle ağustos ayında izleyiciye kapalı olarak, sosyal mesafe kuralarına uyularak toplanabileceği kulislere yansıdı. PM’nin, kurultay konusunda MYK’ya ikinci kez yetki vermesi ve tarih üzerine yeniden konuşulması bekleniyor. Ancak parti yönetiminin genel gönüşünün salgının haziran ayındaki seyrinin izlenerek ortaya çıkacak sonuca göre bir tarih belirleme olduğu belirtiliyor.