CHP’de kurultay startı

CHP’nin kurultay takvimi, çarşamba günü başlayacak delege seçimi ile işlemeye başlıyor. Takvime göre ilçe kongreleri 13 Eylül’de başlayıp 5 Ekim’de tamamlanacak. İlçe kongrelerinin ardından ise 11 Ekim’de il kongreleri başlayacak. 5 Kasım’da sona ermesi planlanan il kongrelerinin ardından da olağan kurultay için tarih belirlenecek. Yeni parti yönetiminin belirleneceği büyük kurultayın kasım ayı sonu ya da aralık ayı başında yapılması öngörülüyor.

CHP kulislerinde, Genel Başkan Özgür Özel’in karşısına bir adayın çıkmasının beklenmediği, yarışın Parti Meclisi için olacağı değerlendirmeleri yapılıyor. Kurultay davasının ardından yapılan olağanüstü kurultayda da tek aday olarak seçilen Özel’in listesi firesiz kabul edilmişti.

ŞAİBE DAVASI ETKİLER Mİ

38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davanın duruşması 15 Eylül’de yapılacak. Buradan çıkabilecek olası bir iptal kararının ise CHP’nin yeni kurultay süreciyle ilgili planlarını etkileyebileceği belirtiliyor. “Şaibe” iddiasıyla açılan davada Özel yönetiminin işbaşına geldiği kurultayın iptal edilip yerine bir önceki yönetimin göreve getirilmesi talep ediliyor. Olası bir iptal kararıyla mahkemenin önceki yönetimi göreve getirmesinin ya da kayyum görevlendirmesinin Özel yönetiminin aldığı bu yeni kurultay kararını da boşa düşüreceği belirtiliyor. Bu durumda yeni kurultay sürecini, görevi kabul edip Genel Başkanlık koltuğuna oturması halinde Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin ya da kayyum heyetinin başlatıp yürütmesi gerekeceğinden söz ediliyor. Özel yönetiminin ise “dava ya reddedilir ya da daha ileri bir tarihe ertelenir” diyerek 15 Eylül’deki duruşmadan bir karar beklemediği de kulislerde konuşuluyor.