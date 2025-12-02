CHP’de kurultay sonrası... Şimdi sıra yeni MYK’da

Haberin Devamı

CHP’nin üç gün süren 39’ncu Olağan Kurultayı’nın ardından yeni dönem şekilleniyor. Genel Başkan Özgür Özel, 80 kişilik Parti Meclisi (PM) listesini firesiz geçirdi. 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) listesi de yine kurultaydan firesiz geçen Özel, cumartesi günü yeni PM’sini toplayarak yakın çalışma ekibini oluşturacak MYK’sını belirleyip ilan edecek. Cumartesi günü PM üyeleriyle birlikte önce Anıtkabir’i ziyaret edecek olan Özel, aynı gün Ankara’da Yurttaş Birlikteliği Platformu üyesi sivil toplum örgütlerinin düzenleyeceği “bütçe hakkı” mitingine de katılacak. Özel, çarşamba günü de İstanbul’a giderek ilçe mitingi düzenleyecek. Özel, pazartesi günü de Meclis Genel Kurulu’nda başlayacak bütçe görüşmelerinde kürsüde olacak.

MYK’YA YENİ FORMAT



Özel, 22 kişilik MYK’da da önemli değişikliğe giderek üye sayısını azaltacak. Kulislerde yeni MYK’da üye sayısının 14-16 aralığında olabileceğinden söz edilirken, mevcut MYK’daki “gölge bakanlar”ın ise kurultayda tüzüğe de geçirilen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde görevlendirileceği belirtildi. CHP kaynakları, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde PM üyelerinin yanı sıra dışarıdan görevlendirmeler de yapılabileceğini belirtirken, kurultayda listeye alınmayan mevcut PM üyelerinden bir bölümünün de burada görevlendirilebileceğini kaydetti.

ÖZEL: VEFASIZLIK YOK

Özel de önceki kurultayda PM ve YDK üyelikleri için oyunu kullandıktan sonra gazetecilere, “kimseyi dışlamadıklarını, kimseye vefasızlık yapmadıklarını” belirterek, “Listede yer almayan arkadaşlar da partinin yeni organlarında görev alacaklar, gölge kabinede bakan ya da bakan yardımcısı olacaklar, politika kurullarında görev yapacaklar” açıklamasını yaptı.

EN ÇOK OYU ALANLAR

- Kurultayda önceki gün yapılan PM seçiminde en çok oy alan isimler 27. Dönem Milletvekili Polat Şaroğlu, önceki dönem TİP’ten milletvekili adayı olan vergi uzmanı Ozan Bingöl ve İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ile MYK üyeleri Gamze Taşçıer, Deniz Yavuzyılmaz ve Yankı Bağcıoğlu oldu. Taşçıer, kurultayda en çok oy alan kadın üye de oldu. Bu isimler delegeden binin üzerinde oy aldı.



- DEVA Partisi kökenli Evrim Rızvanoğlu’nun 959, Demokrat Parti kökenli Salih Uzun’un 902 oy alması da dikkat çekti.

- Özel’in yakın kurmaylarından Genel Sekreter Selin Sayek Böke 930, Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci 938 oy alırken, İBB soruşturması kapsamında haziran ayından bu yana tutuklu olan ve Özel’in yeniden listeye aldığı Baki Aydöner de 886 oy aldı.

- YDK seçimlerinde en yüksek oy ise 972 ile Aliye Timisi Ersever için kullanıldı. Özel’in listesindeki yeni isimlerden Oya Ünlü Kızıl 994, Kerim Rota 971, Serkan Özcan 936, Bihlun Tamaylıgil 930, Tolga Sağ 921, Bahadır Erdem 901 ve İlhan Cihaner de 886 oy aldı.