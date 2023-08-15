CHP’de kurultay savaşları nefes nefese

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CHP’de değişimcilerle genel merkezcileri karşı karşıya getiren kurultay süreci ilçelerde yaşanan delege savaşlarıyla bütün hızıyla sürüyor. 973 ilçeden 153’ü ilk hafta olmak üzere şu ana kadar yaklaşık 250’sinin kurultayları yapıldı, 10 Eylül’e kadar da kalanlar tamamlanacak. Kurultayların atmosferi ve şu ana kadar çıkan sonuçlar kulislerde, seçimlerin hemen ardından yükselen değişim rüzgârının etkisini yitirmeye başladığı şeklinde yorumlandı. “Rüzgâr döndü” yorumlarının da yapıldığı kulislerde, kurultaylarda şu ana kadar oluşan delegasyonun genel merkez ağırlıklı olduğu konuşuluyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun liderliğindeki değişimcilerin İstanbul ile Karadeniz’deki bazı illerde güçlü bayrak gösterdiği, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde ise genel merkez ağırlıklı listelerin kazandığı belirtiliyor. Değişimcilerin dikkatlerini yönelttikleri Adana’da ise kurultaylar önümüzdeki günlerde başlayacak.

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ANKARA’DA KILIÇDAROĞLU

Ankara’da 25 ilçeden 12’sinde seçimler tamamlandı. Tamamına yakınında genel merkeze yakın isimler seçilirken, ekim ayında yapılacak il başkanlığı seçiminde oy kullanacak delegasyon da yine genel merkez ağırlıklı oluştu.

* Ankara’da şu ana kadar yapılan kurultaylarda, il başkanlığı için kullanılacak 600 delegenin 371’i belirlenmiş oldu.

* Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ise CHP’nin Ankara’daki ilçe kurultaylarında tarafsız kaldığı belirtiliyor.

* Bu arada İmamoğlu’nun, değişim tartışmalarının damgasını vurduğu kurultay sürecine ilişkin merakla beklenen kararını bugün açıklaması bekleniyor. Kulislerde, İmamoğlu’nun tercihinin İstanbul’dan yana olacağı konuşuluyor. İstanbul’u kaybetme riskinin bu tercihte etkili olduğu belirtiliyor.

İSTANBUL

BAZI İLÇELER KAFALARI KARIŞTIRDI

İstanbul’da 39 ilçeden 17’sinde kurultaylar tamamlandı.

* İlk hafta Ataşehir, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Tuzla ve Zeytinburnu, pazar günü de Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenyurt, Sancaktepe ve Silivri’de, il kongresinde oy kullanacak 600 delegeden 244’ü belirlendi. Kalanlar da aralarında delege sayısı yüksek Kadıköy, Bahçelievler, Kartal, Maltepe, Pendik, Üsküdar, Bahçelievler’in de yer aldığı ilçelerde seçilecek.

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* İlk hafta 5 kurultayda taraflar arasında dengeli bir sonuç çıktığı yorumları yapıldı. Pazar günkü 12 kurultaya ilişkin ise şu değerlendirmeler öne çıktı:

* Bağcılar, Başakşehir, Beşiktaş, Çekmeköy ve Silivri’de değişimcilere, Bakırköy, Bayrampaşa, Çatalca, Büyükçekmece, Esenyurt ve Sancaktepe’de genel merkeze yakın isimler ilçe başkanlıklarını kazandı. Avcılar’da seçimi kazanan Erdal Nas’ın hangi kanada yakın olduğu konusunda farklı yorumlar öne çıktı.

* İstanbul’da kafaları karıştıran bir başka sonuç da Çekmeköy’de alındı. Her ikisi de genel merkeze yakınlığıyla bilinen İlgezdi ve Çapan’ların adayına karşı seçimi kılpayı kazanan Melda Tutan için değişimcilere yakın değerlendirmeleri öne çıktı. Genel merkezci kanattan ise tersi değerlendirmeler geldi.

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GENEL MERKEZCİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

* İstanbul’da genel merkezci olarak bilinen kanat da bölündü. Canan Kaftancıoğlu, eski Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı ve Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre’nin karşısında, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde KILIÇDAROĞLU’nun kampanya koordinatörü olan Erdoğan Toprak’ın farklı listelerle kurultay sürecine dahil olduğu belirtildi. Toprak’ın desteklediği grubun da özellikle oluşturduğu ittifaklarla bazı ilçelerde etkili olduğu belirtiliyor.