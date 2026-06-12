CHP’de kurultay satrancı... İhraç kozuna istifa hamlesi

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MAHKEME kararıyla görevine dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında önceki gün toplanan MYK’da, Grup Başkanı Özgür Özel’in ekibinden 9 isim tüzüğün “acil durum” maddesinden “tedbirli” yani üyelikleri askıya alınarak Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilmişti. İhraç kararları çift başlı bir yönetim görüntüsü veren CHP’de gerilimin fitilini ateşledi. Kılıçdaroğlu’nun bu hamlesine karşılık dün Özel cephesinden PM üyeliklerinden toplu istifa adımı geldi. Özel’in yakın çevresi, istifa eden şu 27 ismi şöyle açıkladı:

“Sevgi Kılıç, Selin Sayek Böke, Erbil Aydınlık, Ednan Arslan, Zeynel Emre, Yunus Emre, Gökçe Gökçen, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Aylin Nazlıaka, Hakkı Süha Okay, Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcıer, Yüksel Taşkın, Bülent Tezcan, Seyit Torun, Pınar Uzun Okakın, Aylin Yaman, Emre Yılmaz, Gökhan Zeybek, Hüseyin Yaşar, Ayşe Eser Danışoğlu, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Fethi Açıkel, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Aysu Bankoğlu.”

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‘İSTİFALARIN MUHATABI CHP DEĞİL’

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Ancak, bu isimlerden 27’sinin istifa dilekçeleri, CHP Grup Amiri Mustafa Biçer tarafından Genel Merkez’e götürülerek teslim edilirken, listede ismi yer alan Yaşar Seyman’ın ise istifasını toplantıda sunacağı bildirildi. Bu istifalarla 57 kişilik PM’de üye sayısının 29’a düştüğü yorumları yapılırken, CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı ise toplantı sonrası yaptığı açıklamada, kendilerine 27 istifa dilekçesinin ulaştığını, 30 kişinin üyeliğinin ise devam ettiğini söyledi.

Ancak bu sayının da, PM’de karar almak için gerekli salt çoğunluk olan 31 üye sayısının bir altında kaldığı gözlendi. Sarı’nın, “İstifa tek taraflı bir işlem ama bir takım usul ve esaslara uymak gerekir. İstifaların muhatabı CHP Genel Merkezi değil. İstinaf Mahkemesinin yetkilendirmesiyle göreve geldiğimiz için istifaların da ilgili mahkeme tarafından değerlendirmeleri gerekiyor” sözleri de dikkat çekti.

YENİ İHRAÇ İDDİALARI

Bu arada kulislerde, CHP’nin bugün yapılacak MYK toplantısında bazı belediye başkanlarını da içeren yeni ihraç kararları çıkabileceği konuşuluyor.

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KILIÇDAROĞLU: KİMSEYE ÖZEL HUSUMETİM YOK

Hürriyet’in edindiği bilgiye göre PM’de Ali Öztunç, Yaşar Seyman, Oğuz Kaan Salıcı, Gürsel Erol ve Mehmet Tüm “acil kurultay” taleplerini dile getirdi. Bu isimlerin, önceki gün alınan ihraç kararlarının yanlış olduğunu söyledikleri de kaydedildi. Kılıçdaroğlu’nun ise ihraçlara ilişkin, “Kimseye özel bir husumetim yok, butlan davasında ismi geçenler bunlar” dediği öğrenildi. CHP kaynakları, Özel ekibinin istifa edecek üyeler arasında ismini geçirdiği Seyman’ın istifa etmediği bilgisini verirken, toplantıya, Erdoğan Toprak’ın mazereti olduğu için, Ahmet Hakan Uyanık’ın da askerde olması nedeniyle katılmadıkları bildirildi. Bu nedenle toplantı Kılıçdaroğlu dışında 27 üyenin katılımıyla yapıldı.

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‘BENİ DE İHRAÇ EDEBİLİRLER’

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, “Toplumsal tepkiyi göze alamamışlar ama bir gevşeme olursa o zaman yapacaklar” diyerek kendisinin de ihraç edilebileceğini söyledi.

Özel, dün akşam Halk TV yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Özel, yakın ekibine yönelik ihraçları değerlendirirken, ihraçların bir amacının da dünkü PM öncesinde çoğunluğu ellerinden almak olduğunu belirtti: “Tüzükte tedbir falan yok, hukuksuz bir MYK oluşturmuş. İhraçları anlatırken, yargılanacaklar, aklanırlarsa gelecekler deniyor. Haksız, hukuksuz bir şekilde atacaksın, olmayacak bir işe kalkışacaksın, sonra da utanmadan, sıkılmadan kendi arkadaşlarını AK Parti yargısının kucağına atmanın teaser’ını vereceksin. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun aldığım selama, birlikte içtiğim bir yudum çaya, haram zıkkım olsun.”

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Özgür Özel “Kemal Bey’e bir tepki var ama geçer deniyor” şeklindeki soruya da “Ben sahada bu seferki kadar büyük bir öfkeyi hiç deneyimlememiştim. Büyük bir öfke ve hayal kırıklığı var. Bu öfke, dedikleri gibi sürece yayılıp sönümlendirilirse CHP’den ümidi kesmeye götürür ki, en tehlikelisi budur” diye cevap verdi. Özel, kurultay çağrısını yineleyerek “25 Temmuz’dan önce bir kurultay yapılması kaçınılmaz. Bunu yapmamak kötü niyet, partiye ihanet. Ve bunların hepsini bir hiç uğruna yapıyorlar” dedi.

KIYAMET SENARYOSU

Özel, yedek parti ile ilgili soruya da şu yanıtı verdi: “Şimdi bu arkadaşlar partiyi almış, bugün dedikleri gibi tarih veremiyoruz, daha mahkeme bitmedi. Mahkeme uzamış uzamış bitmiyor. Bunlar yapmıyor, baskın seçim gelmiş. Bu arkadaşların toplumda bir karşılığı yok. İşte gördüğünüz gibi yüzde 1.5 -2-2.5 diyen var. Sokağa çıkmıyorlar. Ne yapacağız? Doğru adayı çıkarıp koyacağız, listeleri de verecek bir partiyle listemizi vereceğiz. Bir partiye mi katılacağız, kuracağız mı bilmem ne. Ama bu kıyamet senaryosu. Arkadaşlar bu kıyametin bir an önce kopması için cehennemin kapılarını açıyorlar, o cehennemin ateşi bizi yaksın, biz kaçalım diye. Dün yapılan budur yani.”

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45 GÜN İÇİNDE KURULTAY ÇAĞRISI

ÖZGÜR Özel’i destekleyen PM üyelerinin istifa dilekçelerini CHP Genel Merkezi’ne CHP TBMM Grup Amiri Mustafa Biçer getirdi. Özgür Özel yönetiminin Parti Sözcüsü Zeynel Emre Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, üye tam sayısının 3’te 2’sinin altına düştüğünde PM için seçim yapılmak üzere genel başkanın 45 gün içinde kurultayı toplantıya çağırması gerektiğini söyledi. Emre, “Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Orada kalan arkadaşlar bunda ısrar ederse aynı zamanda usulsüz görev üstlenme suçunu işlemiş olurlar. Partiyi kurultaya götürmek dışında hiçbir işlem, hiçbir harcama yapamazlar, hiçbir karar alamazlar. Düşmüştür çünkü. O nedenle bu yanlıştan dönün” dedi.

Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise Meclis’te yaptığı açıklamada, ihraç kararlarını “kumpas” olarak niteleyerek, “Hukuku, tüzüğü hiçe saymıştır. Ben yanındaki birtakım, bir avuç arkadaşa sesleniyorum, daha fazla suç işlemeyin, millete kötülük yapmayın. Millet sizden daha fazla nefret etmesin. Gelin, kurultayı toplayın” çağrısı yaptı.

KURULTAY TAKVİMİ AÇIKLAYACAĞIZ

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, kurultay tartışmalarına ilişkin, “Partinin önüne bir kurultay takvimi koymayı tartıştık. Yargı süreci nedeniyle bir tarih kesinleştirilemediği için olağanüstü kurultay yerine olağan kurultay takvimi kararlaştırdık. Süreç başlar, mahkemenin kararına göre de bir kurultay yaparız diye düşünüyoruz. İlgili arkadaşlar bir takvim çalışması yapacak” dedi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarından Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek ise “Yargıtay’da dava sonuçlanmadığı için biz ne mahalle seçimi, ilçe seçimi ne de kurultay yapabiliriz. PM’de 5 kişi de kalsa hayat devam eder” dedi.