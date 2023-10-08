CHP’de kurultay provası... 2 adaylı bıçak sırtı yarış

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CHP’deki liderlik yarışında gözlerin çevrildiği İstanbul kurultayı bugün yapılıyor.Genel merkezciler ile değişimciler arasında son dakikaya kadar kıyasıya delege savaşına sahne olan kurultayda, eski il başkanı Cemal Canpolat ile Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik yarışacak.

DELEGE SAVAŞI

Genel merkezcilerin Canpolat, değişimcilerin Çelik ile sahne aldığı yarış, İstanbul’un 40’a yakın ile bedel 196 kişilik delege sayısıyla “büyük kurultay provası” diye de niteleniyor.Doğal delegeleriyle birlikte büyük kurultaya 250’ye yakın delege gönderen İstanbul’daki yarış için ise kulislerde, “bıçak sırtında” yorumları yapılıyor. Yarışın sonucunu 650’yi aşkın İstanbul delegesinin oyları belirleyecek. Taraflar ise ağır toplarıyla son ana kadar sahada delege savaşı yaptı. İmamoğlu kendisine yakın milletvekili ve partinin etkin isimleriyle devreye girerken, genel merkezciler de Genel Başkan Yardımcıları Zeynel Emre ve Yunus Emre, eski Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı ve Canan Kaftancıoğlu ile sahada çalışıyor.

KÜRSÜ KAVGASI

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Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak kurultay kürsü savaşına da sahne olacak. Adaylar Canpolat ve Çelik’in dışındaki konuşmalarda asıl mücadelenin İmamoğlu, Kaftancıoğlu ve Salıcı arasında geçeceği vurgulanırken, kurultay öncesinde taraflardan da kendilerinin önde olduğu yönünde açıklamalar geldi. Kaftancıoğlu’nun açış konuşmasıyla başlayacak kurultayda divan başkanlığı için ise eski İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın adı geçiyor. Divan üyeliklerinin ise taraflar arasında paylaşılacağı belirtilirken, İstanbul kurultayında da bazı il ve ilçelerde kavgalara yol açan “blok” mu “çarşaf” liste mi tartışması yaşanıyor. Kulislerde, her iki tarafın da mümkün olduğunca fazla delegeye sahip olmak için çarşaf listeye sıcak bakmadığı, bunun kurultay sürecinde netleşebileceği konuşuluyor.