CHP'de kurultay için kritik hamle! 839 delege imzası toplandı

Haberin Devamı

CHP’de 21 Mayıs’ta verilen Mutlak Butlan kararından sonra başlayan tansiyon artışı giderek yükseliyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında “Grup Toplantısı” için başlayan gerginlik Meclis önünde yaşanan arbedenin ardından zirve yaptı.

Özgür Özel geçtiğimiz hafta TBMM’de konuşurken Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi’nde sert açıklamalarda bulundu. Bu hafta grup toplantısı yapmama kararı tansiyonu düşmüş gösterse de toplanan delege imzalarının bugün CHP’ye getirilmesi yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

Özgür Özel kanadı Olağanüstü Kurultay için bastırırken Kemal Kılıçdaroğlu Yargıtay kararını işaret ediyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

839 DELEGE İMZA ATTI

Son gelişmeleri CNN Türk muhabiri Melike Görür Demirkıran CHP Genel Merkezi önünden aktardı:

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve 74 İl Başkanıyla Özgür Özel ile hareket etmeyen bazı illerin delegeleri Genel Merkez’e geldiler. Toplanan imzaları dosyalar halinde Genel Sekretere teslim ediyorlar. Olağanüstü Kurultay’a gidilmesi için toplamda 839 imza atıldı.

İSTANBUL DELEGELERİNİN İMZALARI AYRILDI

Atılan imza sayısının bin 3 olduğu belirtiliyor ancak İstanbul delegelerinin imzasının resmi olmaması nedeniyle 839 imzanın geçerli olduğu belirtiliyor. İradesi sakatlanan delegeler arasında İstanbul delegeleri olduğu için İstanbul delegeleri ayrı tutulmuş durumda.

YARGITAY KARARI İŞARET EDİLDİ

Dosyalar halinde hazırlanan imzalar genel sekreterliğe iletiliyor. Olağanüstü Kurultay’a Kemal Kılıçdaroğlu gider mi? Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu tarafı Kurultay’a gitme taraftarı değil gerekçe olarak şu anda Yargıtay’ın kararı kesinleştirmemiş olması gösteriliyor. İşte bu nedenle Kurultay’a gidilemeyeceği belirtiliyor.

Haberin Devamı

YENİ PARTİ İÇİN KRİTİK TARİH 20 TEMMUZ

CHP Genel Merkezi’nin bu imzalar sonrası herhangi bir adım atması beklenmiyor. Sonrasında bu süreci Özgür Özel’in yargıya taşımasını bekliyoruz. Oldukça hareketli günlerden geçiyoruz ve 20 Temmuz oldukça önemli olacak. Eğer bugüne kadar Yargıtay kararını kesinleştirmezse adli tatile kadar CHP’de yollar ayrılabilir.

Özgür Özel ve onun ekibi CHP’de siyaset yapmaya devam edecek, şu an için görüşler bu yönde. Ancak adli tatile kadar Yargıtay kararını vermezse başka bir parti kurulması B planı olarak atılacak adımlar arasında görülüyor.