CHP’de kurultay hamleleriCHP’de kurultay hamleleri

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Örgütten sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’yı son MYK değişikliğinde liste dışı bırakan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu göreve yeni bir atama yapmayarak örgütü doğrudan kendisine bağladı. Kılıçdaroğlu, yeni dönemde örgütü de görevlendireceği bölge koordinatörleriyle yöneteceğinin mesajını verdi.

Uzun bir aranın ardından muhalif seslerin ilk kez bu kadar yükseldiği bir ortamda kongreye giden CHP’de gözler, Kılıçdaroğlu’nun atayacağı örgüt koordinatörlerine yöneldi. Kılıçdaroğlu’nun örgüt işlerinden sorumlu bir başdanışman atayıp, koordinatörleri sonrasında belirleyebileceği, ayrıca illerde yeni ve eski milletvekillerinden güvendiği isimleri görevlendirebileceği konuşuluyor. Ancak kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun bu görevler için düşündüğü bazı önemli isimlerin mesafeli tutumları nedeniyle zorlandığı iddiaları da konuşuluyor. Kılıçdaroğlu, seçimin ardından yenilediği Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) bugün ikinci kez topluyor. Toplantıda kongre süreci de dahil yeni döneme ilişkin hazırlıkların gözden geçirilmesi bekleniyor.

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VEDA ETTİĞİ GRUBUNA DÖNÜYOR

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığının hemen ardından veda ettiği partisinin Meclis Grubu’na da 97 gün aradan sonra yeniden dönüyor. Kılıçdaroğlu, yarın önce basına kapalı ardından da basına açık yapılacak Meclis Grup toplantısında kürsüye çıkacak. Veda konuşması salonda büyük duygusallığa yol açan Kılıçdaroğlu’nun dönüşünün grubunda nasıl bir etkiye yol açacağı merak konusu oldu. Kapalı bölümde yeni yasama dönemi hazırlıklarının gözden geçirileceği, açık bölümde ise Kılıçdarğolu’nun yeni döneme ilişkin mesajlarını vereceği belirtildi. Seçimlerin ardından sessizliğini ilk kez geçtiğimiz hafta sonu bir televizyon röportajıyla bozan Kılıçdaroğlu, grup toplantısında da ilk kez basına açık olarak vekillerinin ve seçmenlerinin karşısına çıkacak.

YENİ DÖNEM İŞARETİNİ VERECEK

Kılıçdaroğlu’nun toplantıda, seçimlerin ardından partisinde değişim talepleriyle tırmanan kaynamanın önünü almaya yönelik mesajlar vereceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu televizyon röportajında da, açıktan “Ben adayım” demese de aday olabileceğine ilişkin güçlü sinyaller vermişti. CHP Lideri değişim taleplerini de yönetim kademelerinde yaptığı değişiklikler ve aldıkları kongre kararıyla yanıtlamış, “Kaybettik ama yenilmedik” mesajıyla da örgütüne ve tabanına moral vermeye çalışmıştı. Seçimlerin ardından değişim çıkışıyla gündemi hareketlendiren ve kongre sürecindeki tavrı merak konusu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ise bugün İstanbul’daki CHP’li ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelebileceği iddiaları da parti kulislerini hareketlendirdi.

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Kemal Kılıçdaroğlu

İMAMOĞLU: MENZİLE YÜRÜMEDE KARARLIYIM

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Su Sporları Merkezi’ni, Uluslararası Kürek Yarışları’yla açtı. Açılışın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun söylediği “İstanbul’u başka bir partiye mi verelim?” sözleri hatırlatılınca özetle şunları ifade etti:

BEN İDEALLERİYLE YAŞAYAN İNSANIM

“Biz, ülkemizde bir sistem vaat ediyoruz. Bu bir değişimdir. Yani bu değişim, kalıcı bir değişimdir. Siyasetin de bu anlamda bir modele, bir geleceğe ihtiyacı vardır. Bunun inşa edilmesi şarttır. Ben bu inşanın, bu demokrasi anlayışının ya da kapsayıcılığın, ‘Türkiye’de neleri eksik yaptık’ diye bakarak geleceğe daha umutla bakışın, muhalefetin mutlak irdelemesi ve öncelemesi gereken alan olduğunu düşünüyorum. Ben idealleriyle yaşayan bir insanım. İdeallerimin vücut bulduğu siyasi partinin de bu yönde adım atmasını ısrarla, asla vazgeçmeden istemeye devam edeceğim. Bu değişim noktasındaki fikrimde net olarak kararlıyım.

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Menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım. Asla kişilere bağlı bir düzenin değil, kalıcı bir demokrasi düzeninin bu ülkede var olması için, bunun partimizde de var olması yönünde kararlıyım. İstanbul’da değişim nasıl çok güzel bir sonuç verdiyse, eminim ki siyasetteki bu anlamdaki değişim, hele hele muhalefette ve kendi partimden başlayan bu kıvılcımın Türkiye’ye de çok iyi geleceğini şimdiden görüyorum.”

Ekrem İmamoğlu

CUMHURİYET KASIMPAŞA’DAN CUMHURBAŞKANI ÇIKMASIDIR

Öte yandan Ders Atölyeleri ve İBB Teknoloji Atölyeleri öğrencileri için düzenlenen mezuniyet törenindeki konuşmasındaeşitlik vurgusu yapanİmamoğlu “Cumhuriyetin anlamı nedir biliyor musunuz? Cumhuriyetin anlamı işte Trabzon’un Akçaabat’ın bir köyünde doğan bir çocuğun İstanbul’da büyükşehir belediye başkanı olabilmesidir. Cumhuriyet, Kasımpaşa da doğan bir çocuğun Türkiye’de cumhurbaşkanı olabilmesidir. Meseleye böyle baktığımız zaman, işte o cumhuriyetin değerlerini koruduğumuz zaman bu ülkenin, bu milletin demokrasisini herkese fırsat verdiğini görürsünüz. Ama bunu sekteye bıraktığınızda ve insanların bu anlamda ortak mücadelenin bir parçası yapmadığınızda işte o zaman memleketin geleceği karanlıkta kalır” diye konuştu.

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‘DEĞİŞİME ADAYIM’

İmamoğlu, “Aday mısınız” sorusuna da“Benim aday olduğum tek şey var; ülkemizde, aynen İstanbul’da olduğu gibi büyük bir değişim” yanıtını verdi.