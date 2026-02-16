CHP’de kurultay davasında Lütfü Savaş’tan dikkat çeken ifade! Detaylara CNN TÜRK ulaştı

Haberin Devamı

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkinin davada Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş müşteki olarak dinlendi. CNN TÜRK Muhabiri Paşa Alyurt, Lütfü Savaş'ın ifadesiyle ilgili çarpıcı detayları canlı yayında aktardı. İşte Paşa Alyurt'un aktarımıyla Lütfü Savaş'ın ifadesinin detayları...



"İMAMOĞLU DELEGELERE BASKI UYGULADI"



Benim bu süreçte gördüğüm; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve kendisini destekleyen kişilerin, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren delegelere baskı uyguladığıdır.

Haberin Devamı

Ayrıca, geçersiz oyların iptali için hukuka aykırı şekilde hareket edildiği ve bazı oyların usulsüz biçimde işaretlenerek geçersiz hâle getirildiği iddia edilmektedir.Bu eylemlerin; Türk Ceza Kanunu'na göre resmi evrakta sahtecilik suçunu oluşturabileceğini, ayrıca Seçim Mevzuatı, Siyasi Partiler Kanunu ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil ettiğini düşünüyorum.

Parti tüzüğü gereğince birinci ve ikinci oylamaların arasında en az 3 saatlik bir zaman dilimi bulunması gerekirken bu tüzük hükmüne divan başkanlığı riayet etmeyerek,1 saat gibi kısa bir süre içerisinde hızlı bir şekilde usule uyulmadan ikinci tur oylamaya geçilmiştir.Bu durum Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü'nün 47. maddesine açıkça aykırıdır. Bu durum kurultayın kayda alınan videolarından açıkça görülecektir. Bu şekilde Kurultay delegelerinin iradesi fesada uğratılmak istenilmiştir ve başarılmıştır."