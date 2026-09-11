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CHP’de kurultay 2027’de

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#CHP#Kurultay#Müslim Sarı
CHP’de kurultay 2027’de
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 07:00

CHP’de mahalle delege seçimi ve kurultaya kadar gidecek olan kongre süreçleri başladı. Sözcü Müslim Sarı, kurultayın gelecek yıl yapılacağını açıkladı.

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MYK toplantısı sonrasında açıklama yapan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, kongre sürecinin dün başladığını söyleyerek kurultayın en erken 2027 yılında yapılacağını açıkladı. Sarı, dün partisinin MYK gündemiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:“10 Eylül itibarıyla kongre sürecinin başladığını ilan ediyorum. 28 Ekim’de üye çizelgelerini askıya çıkaracağız. 11 Kasım’da ilçe kongre delege seçimleri başlayacak, mahallelerden.

‘FOÇA’YA ULAŞAMADIK

12 Aralık’ta mahalle kongreleri tamamlanıp ilçe kongrelerimiz başlatılıyor. 16 Ocak’ta il kongrelerimiz başlayacak. 14 Şubat’ta il ve ilçe kongreleri tamamlanacak. Sonra PM, kurultay tarihini belirleyecek. Bu süreçte mahkeme kararının kesinleşmiş olacağını varsayıyoruz. (Foça Belediye Başkanı) İddiaların ardından aradık ama kendisine ulaşamadık. (Mansur Yavaş’ın CHP’nin kuruluş yıldönümü etkinliğine katılmaması) Genel Merkez olarak katılmasını beklerdik.”

BOLU’DA KAMP

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CHP, TBMM açılmadan önce 25-27 Eylül’de Bolu Abant’ta milletvekillerini kampa almaya hazırlanıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı kampta yeni yasama yılına hazırlıklar değerlendirilecek. Kampa milletvekilleri eşleriyle birlikte davet edilecek. 

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#CHP#Kurultay#Müslim Sarı

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