CHP’de ‘kürsü krizi’ne mola

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Geçen hafta tarafları Meclis kapısında karşı karşıya getiren ‘grup toplantısı krizi’ karşılıklı açıklamalarla bu haftalık aşıldı. Meclis yönetimine de derin bir nefes aldıran krizin aşıldığına ilişkin açıklamalar, Grup Başkanı Özgür Özel’in yakın kurmayı Grup Başkanvekili Murat Emir ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sözcüsü Müslim Sarı’dan geldi.

MURAT EMİR: YUMUŞAMA DEĞİL

Grup Başkanvekili Emir, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Genel Merkez’den grup toplantısı için TBMM’ye bir başvuru olmadığını belirterek, “Memnuniyet duyduk ve Sayın Genel Başkanımız, özellikle örgütlerimizin bize verdiği bunca yoğun destekten sonra, örgütlerimizin yorgunluğunu da görerek, hissederek bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır” dedi. Emir, “Bizim grup toplantılarımız parti iç çatışmalarının bir alanı olmamalıdır, milletle saray arasındaki bir mücadele olması gerekir. Tam da bu nedenle biz bunu memnuniyetle karşıladık. Ama böyle bir diyalog, uzlaşı, yumuşama vesaire söz konusu değildir. Burada meseleyi bir yumuşama, yumuşamama gibi algılamak da doğru değil” açıklamasında bulundu.

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MÜSLÜM SARI: GERİLİMİ ENGELLEMEK

Parti Sözcüsü Sarı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yarın (bugün) TBMM’de gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır. Partimizin önceliği kişisel ya da dönemsel tartışmalar değil, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal gücünü, ortak aklını ve toplumsal sorumluluğunu korumaktır” dedi.

900 İMZA YARIN GENEL MERKEZDE

Emir, olağanüstü kurultay için delegelerden toplanan 900’e yakın imzanın CHP Genel Merkezi’ne yarın iletileceğini de söyledi. İmzaların teslim edilmesiyle birlikte tavrı merak edilen Genel Merkez yönetimi ise bugüne kadar “butlan” kararı nedeniyle kurultay tarihi verilemeyeceğini söyledi. Bunun yanında ikinci bir adım daha atılarak olağan kurultay sürecini başlatma kararı alınması da “olağan kurultay sürecinin başlatılması da zaten olağanüstü kurultay taleplerini geçersiz hale getirir” değerlendirmelerini gündeme getirdi. Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresinden bir isim de Hürriyet’e, “Parti Meclisi’ndeki (PM) istifalarda olduğu gibi kurultay imzalarında da ‘onu bize değil mahkemeye verin, çünkü ortada bir tedbir kararı var’ denebilir” değerlendirmesini yaptı. Kurultay imzalarından sonuç alınamaması halinde Özel ekibinin olağanüstü kurultay sürecini zorlamak için yargıya başvurarak “çağrı heyeti” görevlendirilmesi talebinde bulunabileceği de kulislerde konuşuluyor.

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YENİ PARTİ YANITI: BİR YERE GİTMİYORUZ

Murat Emir, kulisleri hareketlendiren “yeni parti” iddialarına ilişkin de “Yeni parti ile ilgili çok spekülasyon yapılıyor. Biz partimizdeyiz, baba ocağındayız, hiçbir yere gitmiyoruz. Bize kurulan ve kurulmaya çalışılan bütün tuzakların farkındayız. Bütün hukuksuzlukları da elbette biliyoruz ama biz buradayız. Partimizde mücadele etmeye devam edeceğiz, kurultay talep etmeye devam edeceğiz. Ama CHP’nin milyonlarının, milletin umudunu bağladığı kadrolar olarak da her türlü seçeneği elbette ki aklımızın ve masamızın bir köşesinde tutuyoruz ve tutmaya da devam edeceğiz. Çünkü biz büyük bir sorumluluk taşıyoruz, sorumluluğumuz milletimizedir” açıklamasını yaptı.