CHP’de kürsü krizi

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ÖZEL: ATANMIŞA BIRAKMAYIZ

Grup için Kılıçdaroğlu ve Özel cephesinden Meclis Başkanlığı’na arka arkaya başvurular gelirken Özel, “Kurultay kararı alınmadan o kürsüyü atanmış birine bırakmam” dedi.

CHP’de gerilimi arttıran bugünkü grup toplantısıyla ilgili Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel cephelerinden arka arkaya Meclis Başkanlığı’na başvurular yapıldı. Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısına katılacak ziyaretçilerin listesini, CHP Meclis Grup Başkanlığı ise Özel’in katılımıyla yapılacağının duyurulduğu grup gündemini iletti. Grup toplantısıyla ilgili ilk krizin, Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısı yapmasıyla ilgili talebin CHP Grup Yönetimi tarafından işleme alınmamasıyla sabah saatlerinde yaşandığı bildirildi. CHP Genel Merkezi’nden Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında grup toplantısı yapılacağına ilişkin gönderilen yazı, CHP’nin Meclis Grup yönetimi tarafından işleme alınmadı. Grup Başkanlığı ise grup toplantısının Özel’in başkanlığında yapılacağına ilişkin grup gündemini Meclis Başkanlığı’na iletti. Özel’in saat 13.30’daki grup toplantısında Grup Başkanı Özgür Özel’in sunuş konuşması yapacağı belirtilen Grup Genel Kurul Gündemi’ne göre bugünkü toplantıda nöbetçi Grup Başkanvekili olarak da Ali Mahir Başarır görev yapacak.

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel dün sabah “butlan” kararıyla görevlerinden uzaklaştırılan eski MYK üyeleriyle Meclis’te toplanarak durum değerlendirmesi yaptı. Özel, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, “Dünyada yankı uyandıran, Türkiye’de siyasi ve hukuk tarihine büyük bir kara leke süren butlan kararıyla CHP’nin son dört kurultayında YSK’dan mazbata almış parti yönetiminin görevden uzaklaştırılıp, pandemide seyircisiz yapılmış 2020 kurultayının sonuçlarıyla partiyi yönettirmeye kalkan bir saray aklıyla, planıyla karşı karşıyayız” diyerek özetle şunları söyledi:

ÖZEL: KORSAN TOPLANTI

“Bugün geldiğimiz noktada da 96’sının yetişip oy kullanabildiği, 106-107 milletvekilinin Grup Başkanlığı’nda desteklediği, 111 milletvekilinin acilen kurultay istediği bir süreçte grup toplantısı için bulunması gereken 1/3 sayısı, 46 milletvekilinin bulunamayacağının açıkça belli olduğu bir salonda bir grup toplantısı yapılma niyeti var. Adına grup toplantısı denen bir korsan toplantı veya bir sadece toplantı yapılma niyeti var. Sayı yok, yetki yok, meşruiyet yok, sokaktaki tepkinin bini bir para.

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YOLU KURULTAY YAPMASI

Kemal Bey böyle bir grup toplantısı yapmayı istiyorsa yol bellidir. Önce bine yakın toplanmış olan imzayla kendilerine gelecek hafta yapacağımız kurultay başvurusunu derhal işleme almak, kurultayı toplamak, kurultayda aday olmaktır. Kurultaydan seçilip de buraya gelindiğinde, bu partinin tüm milletvekilleri seçilmiş genel başkan gruba geldiğinde onu ayakta karşılar. Burada hiçbir mahsuru yok, beis yok. Kurultay kararı alınmadan partimizin ve milletimizin yetkisini emanet ettiği milletvekillerinin seçtiği Grup Başkanı olarak o kürsüyü seçilmiş değil atanmış birisine bırakmamız mümkün değildir. Kemal Bey’den beklenen 24 Nisan sabahı yaptıkları hatayı tekrar etmeleri değil, bir sağduyu göstermeleri.”

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Özgür Özel, haftalık grup toplantısının yapılacağını söyleyerek “Ben burada lazımım” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN KURULTAY SÜRPRİZİ

MAHKEME kararıyla görevine dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sürpriz bir çıkış yaparak, “11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz” dedi. Kılıçdaroğlu, grup toplantısı krizinin tırmandığı dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

BİRBİRİMİZE RAKİP DEĞİLİZ

“Biz, farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz. Birbirimize rakip değiliz; bizler, CHP’nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız. Hedefimiz net: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek ve milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir. 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü yarınki (bugün) grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum.”

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EN UYGUN ZAMANDA DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, ‘butlan’ sürecinin ardından kurultay talepleri için “En uygun zamanda” demişti. Sözcüsü Müslim Sarı ise tedbir kararı nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun istese bile kurultay kararı alamayacağını söylemişti. Özel cephesi ise bu açıklamaya tereddütlü yaklaşarak, “Bugüne kadar yetkimiz yok diyorlardı da şimdi ne oldu da süreci başlatıyoruz diyorlar? Nasıl bir süreç başlatılacak, belde, ilçe kongrelerinden mi başlanacak? Biz en kısa sürede kurultay istiyoruz” tepkisini verdi.

Parti Meclisi (PM) butlan kararıyla görevlerine yeniden dönen üyelerin katılımıyla gerçekleşecek. Bu ilk PM toplantısı, 11 Haziran Perşembe günü saat 13.00’te CHP Genel Merkezi’nde yapılacak.

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Partinin sosyal medya hesaplarının Kılıçdaroğlu yönetimine geçmesinin ardından, resmi sosyal medya hesapları Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nu takipten çıktı.