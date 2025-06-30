CHP’de kritik gün... ‘Mutlak butlan’ teyakkuzu

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yönetiminin göreve geldiği 4-5 Kasım 2023’teki CHP kurultayının “şaibe” iddialarıyla iptali için açılan davanın ikinci duruşması bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek. Özel yönetimi yerine Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin yönetime gelmesi sonucunu doğurabilecek “mutlak butlan” kararı çıkması olasılığına karşı CHP yönetimi alarmda. İl Başkanları Ankara’ya çağırılırken, parti yöneticilerinin de tam kadro Genel Merkez’de hazır bulunacakları belirtiliyor.

YARIN SARAÇHANE’DE EYLEM

Haftasonu Brüksel ve Berlin’de temaslarda bulunan Özel’in de bugün Ankara’ya gelerek gelişmeleri Genel Merkez’den takip etmesi bekleniyor. Özel, 23 Mart’ta tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve partinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 100. günü olan 2 Temmuz Salı günü Meclis grup toplantısı saatinde Saraçhane’de olacaklarını duyurmuştu.

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ERTELEME BEKLENTİSİ

Kulislerde ise parti yönetiminin ek savunma talebi doğrultusunda duruşmanın ertelenme olasılığından söz ediliyor. Üçüncü duruşmanın temmuz ayı sonunda başlayacak adli tatilin hemen öncesinde olabileceği, kararın adli tatil sonrasına, sonbahara kalabileceği değerlendirmeleri de yapılıyor.

‘TEDBİRLİ’ ÇIKARSA...

Uzmanlara göre, “mutlak butlan” kararı verilmesi halinde bunun “tedbirli” mi “tedbirsiz” mi verileceği kritik önem taşıyacak. Herhangi bir tedbir kararı verilmemesi halinde, yönetim değişikliği için kararın İstinaf ve Yargıtay süreçlerini tamamlayıp kesinleşmesinin beklenmesi gerekecek. Tedbir kararı verilmesi halinde ise yönetim değişikliği süreci kısa sürede gerçekleşebilecek. Ancak uzmanlar, her iki durumda da partiyi uzun ve sıkıntılı bir yargı sürecinin beklediği yorumunu yapıyor.

KONUŞULAN SENARYOLAR

Kurultayın iptali istemiyle yapılan başvuruları tek bir dosyada toplayıp değerlendirmeye alan mahkemenin kararına ilişkin kulislerde farklı seçeneklerden söz ediliyor. Buna göre şu senaryolar konuşuluyor:

1. Ortada “mutlak butlan” kararını gerektiren bir durum olmadığına hükmedilip dava reddedilebilir.

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2. İddialar ciddi bulunup “kayyum” olarak da nitelenen “çağrı heyeti” kararı verilebilir.

3. Doğrudan Özel yönetiminin yerine Kılıçdaroğlu yönetiminin göreve getirilmesi sonucunu doğurabilecek “mutlak butlan” kararı çıkabilir.