CHP’de kritik gün: Kurultayın iptali davası yarın

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı. Açılan iptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dosyada birleştirildi. Mahkeme davanın ilk duruşmasının 17 Nisan Perşembe günü yapılmasına karar verdi. Mahkeme ara kararında, “Çankaya İlçe Seçim Kurulu’ndan oy kullanan delegelerin isimlerinin, birleştirme tutanaklarının, kurultaya ilişkin soruşturma dosyalarının” istenilmesine hükmetti.

CHP: RÖVANŞİST YAKLAŞIM

CHP davalara ilişkin cevabını mahkemeye sundu. Davanın reddini talep eden ve mevzuat hükümlerini hatırlatan CHP, “Buna göre, kongrede alınan bir kararın iptali karar tarihinden itibaren bir ay, her halükârda en fazla üç ay içerisinde istenebilecektir. Dolayısıyla eldeki dava süresi içerisinde açılmamıştır” denildi.

Cevap dilekçesinde “Davacı taraf delegelere ev-araba vaat edildiği, delegelerin konakladığı otellere para götürüldüğü, telefon karşılığı oy istendiği şeklindeki iddiaları duyuma dayandırdığını ileri sürmüştür. Duyuma dayandırdığı beyanları açıkça iftira niteliğindedir. Dava dilekçesindeki beyanlar hiçbir şekilde kanıtlanamayan ve kanıtlanması mümkün olmayan üretilmiş sahte iddia kapsamındadır. Soyut beyan ve rövanşist yaklaşımlarla açılan bu dava kötü niyetlidir” denildi.

SİYASİ TARTIŞMA

CHP, davacıların tedbir taleplerinin mahkemece reddedildiğine de dikkat çekerek “Eldeki davayla aynı özelde açılan davalarda, delil sunulamadığı, iddianın yaklaşık olarak ispat edilemediği ve uyuşmazlığı esastan çözecek nitelikte ihtiyati tedbir kararı verilemeyeceği gerekçeleriyle talebin reddine karar verilmiştir. Kararlar, davanın kamuoyunda siyasi tartışma yürütmek amacıyla açıldığını ortaya koymaktadır” görüşünü belirtti.

İMAMOĞLU DAHİL 86 KİŞİ İÇİN TALİMAT

Soruşturmada savcılık aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 86 şüphelinin ifadesinin alınması için Ankara Yolsuzluk Suçları Büro Amirliği’ne talimat yazısı yazdı. Savcılık, daha önce tanık olarak çağırdığı CHP’nin avukatlarından Çağlar Çağlayan’ın dün şüpheli olarak ifadesini aldı. Çağlayan ifadesinde kurultayda Kılıçdaroğlu’na verilen oyların geçersiz sayılmasına müdahil olduğu yönündeki suçlamayı reddedip, “Benim hukuken de herhangi bir adaya verilen oyları geçersiz saydırma imkânım yok” dedi.

TANIK İDDİASI: BİN DOLAR ALDIM

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma dosyasına dikkat çeken bir tanık ifadesi girdi. Emekli Özel Harekât Polisi ve aynı zamanda kurultay delegesi Yusuf G. ifadesinde, Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş’in kurultay öncesinde bazı delegelerle görüştüğünü anlatarak şu iddialarda bulundu: “İki tane liste hazırlayıp delegelere imzalattı. Listenin birisini Özgür Özel için, diğer listeyi de Kemal Kılıçdaroğlu için hazırladı. Kurultaydan bir gün önce Ankara’da bir pavyona gittik. Gece 02.00 civarında Serhat Can Eş, kapı girişine davet etti. ‘Benim sizin imzalarınızı alıp bir yere göndermem lazım’ dedi ve cebinden para çıkardı. Bana 1000 dolar uzattı. Bu parayı delil olarak kullanmak amacıyla aldım. Serhat Can Eş, kurultay sırasında Özgür Özel lehine oy kullanmamızı ve oy pusulasının fotoğrafını kendisine göndermemizi istedi. Ben de fotoğraf çektim ve gönderdim.”

ÇELİK’TEN ÖZEL’E: VESAYET İDEOLOJİSİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Lideri Özgür Özel’in açıklamalarına “Vesayet zihniyeti” diyerek tepki gösterdi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Çelik, “Özel’in söyledikleri, ‘seçilmiş hükümeti’ hedef alan vesayet ideolojisinin son sürümünden başka bir şey değildir. Bu siyasi muhalefet değil, sadece marjinal bir siyasettir. ‘Normalleşme’ diye başlayan bir siyasi hikaye, vesayet zihniyetine park etmiştir” dedi.

BEYKOZ’DA YENİ GÖZALTI

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” iddiasıyla gözaltına alındı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, 27 Şubat’ta Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de arasında bulunduğu 22 kişi gözaltına alınmıştı. Köseler dahil 13 kişi “ihaleye fesat karıştırma”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma ve yardım” iddiasıyla tutuklanmıştı. 9 kişi ise adli kontrol ile serbest bırakılmıştı. Soruşturma devam ederken dün de Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında ihaleye fesat karıştırıldığı iddiası ile yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı. Evinde ve işyerinde arama yapılan Gül, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.