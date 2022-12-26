Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

CHP’de kritik gün

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Milletvekili#Oğuz Kaan Salıcı
CHP’de kritik gün
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 07:00

CHP’de milletvekili olmak isteyen örgüt yöneticileri için tanınan süre bugün sona eriyor. Hareketli günlerin yaşandığı CHP’de çok sayıda örgüt yöneticisi istifaları öncesinde işaret alabilmek için gözlerini genel merkez yönetimine çevirdi.

Haberin Devamı

CHP’de örgütten sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise Canan Kaftancıoğlu göndermeli mesaj verdi. Salıcı, partisinin Adana il danışma kurulunda, “Bir siyasi saldırı altındayız” diyerek şöyle konuştu:

“Yarın (bugün) bizim örgütten milletvekili olmak isteyen il ve ilçe başkanlarımızın istifalarının son günü. Canan Kaftancıoğlu istifa etmeyecek. Çünkü partinin başında duracak, siyasi yasaklı ama şunun farkında: Bu bir siyasi mücadele, kariyer mücadelesi değil, o siyasi mücadelenin gereği olarak kendisine kesilen bedel neyse, o bedeli ödüyor şu anda. Burada bıraktılar mı? Bırakmadılar. Şimdi Ekrem İmamoğlu’na da benzer bir şekilde siyasi yasak getirmek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne çökmek için AKP, özel bir çabanın içinde. Biz biliyoruz ki bu bir siyasi mücadele, bu bir dava. Biz bu davadan bir milim geri adım atacak halimiz yok.” 

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Milletvekili#Oğuz Kaan Salıcı

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

#İlişki
58 yıl önce zaman durdu Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

58 yıl önce zaman durdu! Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

#Harold Edgerton
İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli

İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

#İlişki
58 yıl önce zaman durdu Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

58 yıl önce zaman durdu! Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

#Harold Edgerton
İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli

İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli?

#Sağlık