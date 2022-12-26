CHP’de kritik gün

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CHP’de örgütten sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise Canan Kaftancıoğlu göndermeli mesaj verdi. Salıcı, partisinin Adana il danışma kurulunda, “Bir siyasi saldırı altındayız” diyerek şöyle konuştu:

“Yarın (bugün) bizim örgütten milletvekili olmak isteyen il ve ilçe başkanlarımızın istifalarının son günü. Canan Kaftancıoğlu istifa etmeyecek. Çünkü partinin başında duracak, siyasi yasaklı ama şunun farkında: Bu bir siyasi mücadele, kariyer mücadelesi değil, o siyasi mücadelenin gereği olarak kendisine kesilen bedel neyse, o bedeli ödüyor şu anda. Burada bıraktılar mı? Bırakmadılar. Şimdi Ekrem İmamoğlu’na da benzer bir şekilde siyasi yasak getirmek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne çökmek için AKP, özel bir çabanın içinde. Biz biliyoruz ki bu bir siyasi mücadele, bu bir dava. Biz bu davadan bir milim geri adım atacak halimiz yok.”