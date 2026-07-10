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CHP’de kritik Cuma

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#MYK Toplantısı
CHP’de kritik Cuma
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 07:00

CHP’de Genel Başkan Kılıçdaroğlu, bugün MYK’yı topluyor. Toplantıda yeni görevden alma ve ihraç istemiyle disipline sevk kararları bekleniyor.

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CHP’de NATO Zirvesi nedeniyle ertelenen MYK toplantısı bugün yapılıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun öne çektiği toplantı gündeminde, örgütlere yönelik yeni görevden alma ve görevlendirmelerle birlikte ihraç istemiyle disipline sevk kararlarının da olduğu belirtiliyor. Kulislerde, bugün saat 14.00’te yapılacak toplantıda görevden alınıp bazılarının ihraç istemiyle disipline sevk edileceği konuşulan iller arasında Trabzon, Rize, Artvin ve Afyonkarahisar’ın bulunduğu belirtiliyor.

GÖREVDEN ALMA VE İHRAÇLAR

Yönetimleri görevden alınan ve bugüne kadar yerlerine atama yapılmayan 21 il başkanlığından bazılarına da bugünkü toplantıda görevlendirmeler yapılabileceğinden söz ediliyor. Örgütlere yönelik görevden almaların önümüzdeki dönem de süreceği konuşulan CHP çevrelerinde, bazı milletvekillerine yönelik ihraç dosyalarının da işleme alınabileceği belirtiliyor. Adları ihraç edilebilecekler arasında geçen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Ankara Milletvekili Adnan Beker geçtiğimiz günlerde istifa etmişti.  

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KURULTAY İLKBAHARA

Bugünkü toplantıda, kararı daha önce alınan olağan kurultay sürecine yönelik takviminin de ele alınması bekleniyor. Eylül ayı başında mahallelerden başlayıp ilçe ve il kongreleriyle devam edecek kurultay sürecinin önümüzdeki yıla sarkarak, yeni yönetimin seçileceği büyük kurultayın önümüzdeki yıl ilkbaharda yapılabileceğinden söz ediliyor.

 

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#MYK Toplantısı

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