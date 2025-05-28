CHP’de Kılıçdaroğlu tartışması

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YOUTUBE’DAN PATLADI

Tartışmalar iptali istenen kurultay davasının önceki günkü ikinci duruşmasının hemen öncesinde başladı. Gazeteci Nevşin Mengü’nün Youtube kanalından, soruşturmayı yürüten savcının eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na şu mesajı ilettiği iddiası tartışmanın fitilini ateşledi:

“Savcı şu mesajı iletmiş: ‘Ya Kemal Bey gelir, burada ifade verir, derse ki, ya olur mu öyle şey canım? CHP’de bir yolsuzluk olabilir mi? Hele hele ki ben o zaman genel başkandım, kendi genel başkanlığım, kendi düzenlediğim kurultaydı. Asla ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Olmamıştır böyle bir şey. Ben görmedim, şahit olmadım, bu dosyayı kapatırız. Ancak Kılıçdaroğlu yine de ifade vermeye gitmiyor.”

İstanbul ekibine yakın olduğu öne sürülen akademisyen Emrah Gülsunar’ın da iddianın ardından Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak yaptığı, “Kaybettiği genel başkanlığı geri almaya çalışması açık bir onursuzluk ve haysiyetsizliktir. Bu şahıs partiden ihraç edilmeli ve her yerde yüzüne tükürülmelidir” paylaşım ise tartışmayı daha da alevlendirdi.

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AVUKATI: KÜLLİYEN YALAN

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Mengü’nün iddiasına sosyal medya hesabından, “İftira atıp hedef gösterdiğin kişilerden biri kamu görevlisi diğeri ise CHP’nin 7. Genel Başkanı. Ağzı beyninden; cebi ahlakından büyük olunca gazeteciliği böyle oluyor!... Haddinizi bilin” derken iddiayı şöyle yalanladı:

“Böyle bir şey olabilir mi? Ortada bir suç ya vardır ya da yoktur. Şikâyete tabi suç değildir bu. Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefetten yürütülen bir soruşturma var burada. Ortada bir delil varsa savcı gerekeni yapar. Savcının Kılıçdaroğlu’na haber gönderdiği, ‘ifade ver dosyayı kapatalım’ dediği iddiası külliyen yalandır.”

TEPKİSİZLER ETİKETLENDİ

Hüseyin Yıldız, Orhan Sarıbal, Mustafa Adıgüzel, Uğur Bayraktutan, Mahir Polat, Ali Öztunç, Semra Dinçer, Engin Altay’ın da aralarında bulunduğu bazı CHP milletvekilleri de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla tepkilerini gösterirken, Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen birçok ismin paylaşım yapmaması ise CHP’deki muhalif kanatta bir başka tartışmanın fitilini ateşledi. Kılıçdaroğlu cephesine yakın diye nitelenen Tolgahan Erdoğan, Cemal Enginyurt, Mahmut Tanal, Gülizar Biçer Karaca, Engin Özkoç’un da aralarında yer aldığı bu isimleri de “bunları da bir kenara not edelim” diyerek etiketledi. CHP’de yönetime yakın isimlerin ise sessizliği dikkat çekti.

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O İFADE DOSYAYI KAPATIR MI?

Mengü’nün CHP’yi karıştıran paylaşımındaki “Kılıçdaroğlu gidip ‘ortada suç yok’ dese dosya kapanacak” iddiası ise bir başka tartışmaya yol açtı. Kılıçdaroğlu’nun dosyanın tek “mağdur”u olmasına dikkat çeken siyasi çevrelerde, “muğdur suç yok derse soruşturmaya mutlaka etkisi olur” görüşünü dillendirilirken hukukçular ise buna ihtimal vermiyor. Hukukçu Rezan Epözdemir de bunun soruşturmayı etkilemeyeceği görüşünde:

“Bu soruşturma Siyasi Partiler Kanunu’nun ‘Oylamaya Hile Karıştırılması’ başlıklı 112. maddesi uyarınca yürüyor. Bu suç da takibi şikâyete bağlı bir suç değil, re’sen kovuşturabilir bir suç. Mağdur veya suçtan zarar gören şikâyetçi olmasa bile soruşturma ve kamu davası yürür.”

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DAVASINA GİDER Mİ?

Kurultay soruşturma sürecinde savcının iki kez yaptığı davete rağmen ifade vermeye gitmeyen Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyeti kuran, halkın umudu 102 yıllık CHP’nin ve partililerimizin mahkeme koridorlarında tartışılmasını derin bir üzüntü ve kaygıyla izliyorum. Daha önce bilgime başvurulmak üzere davet edildim gitmedim. Bugün ise mağdur sıfatıyla çağrılmama rağmen duruşum değişmedi” açıklamasını yapmakla yetindi. Kılıçdaroğlu’nun bu süreci de avukatı aracılığıyla takip edeceği, mahkeme davet çıkarırsa duruşmaya katılabileceği konuşuluyor.

GÖZLER 30 HAZİRAN’DA

Kurultay davasında “Mutlak butlan” gerekçesiyle iptal kararı çıkması halinde Özel yönetiminin görevden ayrılıp Kılıçdaroğlu ve ekibinin yeniden iş başına gelmesi sonucunu doğurabilecek iptal davasında gözler, bir sonraki duruşmanın yapılacağı 30 Haziran’a çevrildi. Kulislerde kararın temmuz ayına sarkabileceğinden de söz ediliyor.