CHP’de ‘kayyum’ polemiği

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Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, “Mahkeme kararını ‘Tanımıyorum’ demenin hukuki olarak bir karşılığı yok. Görevi kabul etmezsem o zaman kayyum riski var. Kayyum gelse daha mı iyi olur?” derken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise “Kanunda kayyum değil, çağrı heyeti var. Onda da ‘40 gün içinde seçim yapılır’ yazıyor. Kayyum partiyi yönetmiyor, seçimleri yapıyor. Biz kay[1]yuma da partiyi bırakmayız, butlana da” çıkışında bulundu.

Özgür Özel ise Cumhuriyet Gazetesi’ndeki mülakatında şu mesajları verdi: “Siyasi Partiler Kanunu’nda kayyum değil, çağrı heyeti var. Onda da ‘40 gün içinde seçim yapılır’ yazıyor. Sayın Genel Başkan kayyum meselesini yanlış biliyor olabilir ama CHP’yi kurultayda seçilmemiş kimse yönetemez. Parti birinci partiyken, partinin başına seçimsiz gelip, milletvekillerini ihraç edip, 2 yıl partiyi yönetmek falan... Çağrı heyeti olsun, demokratik bir yarışın önü açılsın, delege bütün iradesini Türkiye’nin gözü önünde tazelesin. Ben böyle bir seçime girip kaybedersem de partinin neferi olarak çalışırım yine... Ama seçim kaybetmeden ya da biri seçim kazanmadan kimseye de partiyi bırakmayız. Mahkeme diyelim ki en kötü çağrı heyetini belirlesin, 40 gün içinde seçim yapması lazım. Çağrı heyeti kimseyi ihraç edemiyor. Olasılıklar planımız da var. Ben zaten böyle bir şeyin sonuç değil süreç odaklı olduğunu görüyorum, ama en kötüsünde de ben bana emanet edilen İBB’yi de İBB Başkanlığı’nı da bırakmadım. CHP’de de emaneti yere bırakmam. Butlan kararı çıkacak olursa takınılacak hatalı bir tutum tarihsel olarak vebal doğurur. Butlandan sonra görev kabul etmek tarihsel bir hata olur.”

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KILIÇDAROĞLU: KAYYUMA TESLİM ETMEM

Kemal Kılıçdaroğlu basına yansıyan açıklamasında özetle şunları söyledi: “Mahkeme kararını tanımıyorum demenin hukuki olarak bir karşılığı yok. Görevi kabul etmezsem o zaman kayyum riski var. Umarım böyle bir karar çıkmaz. Neden bu kadar korkuyorlar? Kayyum gelse daha mı iyi olur? Kayyuma sebep olsam bu kez bana ‘13 yıl partiyi yönettin şimdi de buna izin verdin’ diye tepki gösterirler. Şu an Özgür Bey ile konuşacak bir konu yok. Ne zaman isterse arar görüşürüz. Karar ne zaman çıkacak, ne çıkacak belli değil. Bu tartışmaları anlamıyorum. Karar çıktıktan sonra durumu oturur Özgür Bey ile değerlendiririz. İsterse ben davet ederim, isterse oturur konuşuruz. Bugüne kadar hiçbir CHP Genel Başkanı vesayetle görev yapmadı. CHP vesayeti kabul etmez. Özgür Bey’i görevi devrederken uyardım ama şu anda karar almakta zorlanıyor. ‘Göreve gelse bile partiyi yönetemez’ yönündeki çıkışları gülümseyerek karşılıyorum. Ne demek yönetemez? 13 yıl kim yönetti? Asıl kayyum olursa partiyi kim yönetecek? Böyle bir şey kabul edilemez. CHP kayyuma teslim edilmez. CHP’nin DNA’sı ile oynanıyor. Buna izin veremem, veremeyiz.”