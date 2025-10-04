CHP’de ‘kayyum’ beklemede

Haberin Devamı

CHP 38’inci Olağan İstanbul Kongresi’nin iptaline ilişkin İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme, CHP avukatlarının, ‘ihtiyati tedbir’ kararına itirazlarının reddine ilişkin istinaf başvurusu sonucunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı 21 Kasım’a erteledi. Davanın reddine ya da kabulü, istinaf mahkemesinin kararından sonra değerlendirilecek. Mahkeme kararı ile CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin bu aşamada görevine devam edecek.

TEKİN ATANMIŞTI

CHP 38’inci Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için Özlem Erkan tarafından İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açılmıştı. Dosya üzerinden inceleme yapan mahkeme, 2 Eylül’de açıkladığı ara kararla CHP 38’inci Olağan İstanbul Kongresi’nde İl Başkanı olarak seçilen Özgür Çelik ile yine aynı kongrede seçilen İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu’nu tedbiren görevden uzaklaştırmıştı. Aynı ara kararda, daha önce de İstanbul İl Başkanlığı yapan eski milletvekili Gürsel Tekin ile Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap kayyum olarak atanmıştı. Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz daha sonra heyetten çekildiğini açıklamıştı.

CHP İTİRAZ ETMİŞTİ

CHP ise 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ihtiyati tedbir içeren ara kararına itiraz etmişti. İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin itirazını reddetmişti. CHP, bu karara da itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine (İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi) taşımıştı.

REDDİ HÂKİM TALEBİ

8 Ekim 2023’te gerçekleşen CHP 38’inci Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın ilk duruşması dün görüldü. Duruşmaya taraf avukatları katıldı. Davayı açan Özlem Erkan’ın avukatı davanın kabulüne karar verilmesini talep etti. CHP avukatları ise reddi hâkim ve istinaf mahkemesinin kararının beklenmesi talebinde bulundu.

ANKARA’YLA BİRLEŞECEK Mİ

Mahkeme, reddi hâkim talebini reddetti. İstinaf sonucunun beklenmesine, bu aşamada davanın kabul ya da reddine ilişkin ön inceleme yapılmasına yer olmadığına karar vererek duruşmayı 21 Kasım 2025’e erteledi. Mahkeme ayrıca, davanın Ankara’daki dosyalarla birleştirilmesi talebinin gelecek celse değerlendirilmesine hükmetti. Bu aşamada Gürsel Tekin ve beraberinde heyet görevine devam edecek.

KARAOĞLAN ECEVİT YASER ARAFAT’A NE DESTEK VERDİYSE ABBAS’A O DESTEĞİ VERİRİZ

CHP, ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinglerinin 59’uncusunu Bolu’da düzenledi. İzzet Baysal Caddesi’ndeki mitingde vatandaşlara hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel , 21 Ocak’ta kayak merkezi Kartalkaya’da 36’sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği faciada Kültür ve Turizm Bakanı’nın baş sorumlu olduğunu belirterek, şunları söyledi: “İktidar olduğumuzda başta Soma davasındaki 301 evladımızın adalet talebi olmak üzere, Soma’dan Kartalkaya’ya kadar, Hendek’i ile Afyon’u ile Çorlu’su ile ve daha sayamadığım onlarcasıyla yüreğinde adalet talebi, iktidar tarafından yönlendirilen bu yargıya takılan herkese söylüyorum. Gün gelecek, o davalar yeniden görülecek. Hak yerini bulacak, adalet yerini bulacak.”

BİR TANE FAKİR KALMAYACAK

Konuşmasında, dün açıklanan enflasyon rakamlarına da değinen Özel, şöyle devam etti: “TÜİK’e göre enflasyon aylık yüzde 3.2, yıllık yüzde 33 ama gerçek enflasyon ENAG ölçtüğünde yüzde 63. Arada yarı yarıya fark var. Maalesef bu yarı yarıya fark da emeklinin maaşından, asgari ücretlinin alacağı zamdan, memurun maaşından çıkıyor. Hesaplar TÜİK’e göre yıllık yapılıyor. Geçen hafta açıklanan rakama göre resmi yoksulluk sınırı 91 bin lira Herkes fakir olduğu için Erdoğan hiçbirimizi sevmiyor. Ama size şunun sözünü veririm; biz mevcut fakiri seviyoruz ama fakirliği sevmiyoruz. Ant olsun ki, bu parti iktidar olacak. Bu meydanda bir tane fakir kalmayacak.”

37 CANIMIZ İSRAİL’İN ELİNDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretini de eleştiren Özel, şunları söyledi: “Beyaz Saray, Gazze Planı’nı açıkladı. Daha bunun üzerinden bir gün geçmeden İsrail, Sumud Filosu’na saldırdı. 37 vatandaşımız ve 200 aktivist şu anda İsrail’in elinde. Türkiye’de hukuk devletini işletmeyenler dünyada da vatandaşlarımıza yapılan hukuksuzluklara ses çıkaramıyorlar.

FİLİSTİN MESELESİNDE YANAR DÖNERLİ İŞLERİN İÇİNE GİRMEYİZ

Ağzından günü gelince Filistin’i düşürmeyenler böyle bir süreçte Filistin planında Gazze’nin bir yandan boşaltılması, yerine Trump’ın gelmesi, oralara kendince bir takım yatırımlar yapması, önündeki hidrokarbon yataklarına çökmesi gibi Amerika’nın kazançlı çıkacağı bir planı, Filistin lehine çevirebilmek için dünya kamuoyunu harekete geçirmek durumundadır. Ben kendi adıma hem başkan yardımcısı olduğum Sosyalist Enternasyonal’de hem Avrupa’daki bütün sol-sosyal demokrat partilerin örgütü PES’de bunun için mücadele ediyorum, etmeye de devam edeceğim. Tüm uluslararası temaslarla grubumuz Filistin’in yanındadır. Sonuna kadar arkasındadır. Biz Filistin meselesinde yanarlı dönerli işlerin, çıkarlı mıkarlı ilişkilerin içine girmeyiz. Tarihsel bir tutarlılık içindeyiz. Karaoğlan Ecevit, Yaser Arafat’a ne destek verdiyse, Özgür Özel de Mahmud Abbas’a o desteği verir.

MEŞRUİYET AMERİKA’DAN ALINMAZ

Erdoğan kendine çalıştı, yetmedi. Zenginlere çalıştı, yetmedi. Şimdi Türkiye’de çok değerli madenler olmak üzere, Trump’ın istediği gibi, Trump’a çalışıyor. Trump dedi ki, ‘Hileli seçimleri iyi bilir’. Meşru değildi, Türkiye’de bir meşruiyetinin kalmadığını, Amerikan kamuoyunun da onu meşru bir aktör görmediğini kendi tespit etti. Mineraller, madenler, Boeingler, gazlar karşılığında ona meşruiyet vermiştir. Meşruiyet okyanus ötesinden, Amerika’dan alınmaz, Bolu’dan alınır, milletten alınır.”

TUTUKLU BAŞKAN CHP’DEN İSTİFA ETTİ

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında, 8 Temmuz’da tutuklanan ve geçici olarak Manavgat Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara, CHP’den istifa ettiğini açıkladı. Kara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Maalesef, parti üst yönetimi şahsım üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı yürütülen itibarsızlaştırma operasyonunda ‘üyeliğimi askıya alarak’ beni gözden çıkardı. Diğer tutuklu belediye başkanları için ‘masumiyet karinesi’ nidaları atılırken şahsımla ilgili herhangi bir mahkeme kararı (hatta iddianame bile) olmamasına rağmen beni suçlu kabul edip yandaş basının önüne atan yönetim anlayışı ile yol yürümem imkânsız hale gelmiştir” dedi.