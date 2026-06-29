CHP’de karar haftası

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Özgür Özel cephesi, olağanüstü kurultay için delegelerden topladığı 833 imzayı Genel Merkez’e teslim etmişti. Delegelerin olağanüstü kurultay talebiyle ilgili bir karar verilmesi için de Genel Merkez’e 10 günlük süre tanınmıştı. Bu süre geçtiğimiz cuma günü doldu. Kılıçdaroğlu yönetiminden ise sayısı tedbirli olarak disipline sevk edilenler ve geri çekilenler nedeniyle 820 olarak duyurulan imzaların incelendiği belirtilerek şu ana kadar bir yanıt verilmedi. Kılıçdaroğlu yönetimi bu arada da olağan kurultay kararı alarak sürecin de eylül ayı başında başlatılacağını açıkladı.

İMZALAR YARGIYA

Özel cephesi ise karşı adım atarak delegelerin olağanüstü kurultay telebini bu hafta yargıya taşımaya hazırlanıyor. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yapılacak başvuruda, olağanüstü kurultayın bir an önce yapılabilmesi için “çağrı heyeti” de talep edilecek. Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, “Tüzüğün 48. maddesi açık, imzalar verildikten 45 gün içinde olağanüstü kongre yapılır deniyor. Biz, pazartesi günü hukuk mahkemesine başvuracağız, çağrı heyeti isteyeceğiz. Bu çağrı heyeti, imzaları Genel Merkez’den isteyecek ve kongre konusunda karar verecek” dedi. Özel cephesinden süreci takip eden isimlerden ise başvurunun bu hafta yapılacağını, günün henüz netleştirilmediğini kaydetti.

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Özel’e yakın 27 ismin Parti Meclisi’nden (PM) istifaları da yargıya taşınıyor. Mahkemeden PM’nin toplantı yeter sayısının düştüğünün tespiti istenecek.

Gözden Kaçmasın CHP Sözcüsü Sarı: Söz konusu haberler gerçeği yansıtmıyor Haberi görüntüle

MUHARREM İNCE CHP’DE Mİ KALACAK

Eski CHP milletvekili, gazeteci Mustafa Balbay, yeni parti iddialarıyla ilgili Muharrem İnce’nin “Ben CHP’de kalacağım. Ayrılıp geri dönmek zorunda kalmanın ne olduğunu yaşadım” sözlerini paylaştı. İnce’nin sözleri, Özgür Özel’in olası yeni siyasi oluşumuna katılmayacağı şeklinde yorumlandı. İnce, 2021 yılında CHP’den ayrılarak Memleket Partisi’ni kurmuş, geçtiğimiz yıl yeniden CHP’ye dönmüştü.

ÖZEL’DEN ‘86 VEKİL’E YALANLAMA

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Anadolu Birliği Partisi (ABP) Genel Başkanı Bedri Yalçın’ın CHP’den 86 milletvekili ile 74 il başkanının kendi partilerine katılacağı iddiasını yalanladı. Gazeteci Deniz Zeyrek, YouTube yayınında Özel ile yaptığı görüşmeyi paylaşırken Özel’in bu iddianın doğru olmadığını söylediğini aktardı. Özel cephesinin kuracağı yeni partinin adının ne olacağı da kulislerde tartışılıyor. Yeni partinin adının “Yürüyüş” olacağı iddiaları ortaya atılmıştı, Özel cephesindeki isimlerden Muğla Milletvekili Süleyman Bülbül, partinin adının “Yürüyüş” olmayacağını söyledi.

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Gözden Kaçmasın Özgür Özel’in partisi hazır Haberi görüntüle

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN GRUP BAŞKANI AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu cephesi de Grup Başkanı Özel’in görevden alınıp yerine Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın atandığı iddiasını yalanladı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “Bazı basın yayın organlarında, CHP Genel Merkezi tarafından TBMM’ye bir yazı gönderildiğinden bahisle; Manisa Milletvekilimiz Sayın Özgür Özel’in yerine Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Faik Öztrak’ın Grup Başkanı olarak atandığına yer verilmiştir. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup Genel Merkezimizin böyle bir tasarrufu olmamıştır.”