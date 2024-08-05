CHP’de kadınlara yarı yarıya kota sözü

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisinin Ankara Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde yapılan 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı’na katıldı. Özel’in konuşması sırasında İzmir Çiğli Belediyesi tarafından işten çıkarılan işçiler, “Dik duran kadınlara hepinizi alıştıracağız” ve “Haklarımızdan, hayatlarımızdan vazgeçmeyeceğiz” yazılı dövizler tutup, “İşimizi geri istiyoruz” sloganı attı. CHP Lideri Özel ise “Kadın Kolları Kongresi’ni başka amaçlara alet etmeyin. Çok rica ediyorum. Ben sizi her ortamda dinliyorum, sizi kapının önünde de dinlerim. Ama burası Kadın Kolları Kongresi. Burayı kadınlara bırakacaksınız, burayı erkeklere provoke ettirmem. Alın erkek arkadaşları dışarı” tepkisini gösterdi. Özel, işçilerin dışarıya çıkarılmalarının ardından “Bu ülkeye eşit temsili biz getireceğiz. Bugün 35 kadın belediye başkanımız görevi başındadır ve bu bir önceki döneme göre yüzde 350 artmıştır” dedi ve şunları söyledi:

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TÜZÜK KURULTAYINDA

“Bu ülkenin yarısı kadın yarısı erkek. Tayyip Bey, Türkiye kadınlarının gözlerinin içine bakıp ‘Senin yerin aile evi. Elinin hamuruyla sen Sağlık Bakanlığı’na karışamazsın. Kadının yeri ailesinin yanıdır, çocuğuna bakmalıdır’ diyor. Bizde ise Adalet Bakanı Gökçe Gökçen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aylin Nazlıaka, Turizm ve Kültür Bakanı Gülşah Deniz Atalar, Sanayi ve Ticaret Bakanı Pınar Uzun, Sağlık Bakanı Zeliha Aksaz Şahbaz, Gençlik ve Spor Bakanı Sevgi Kılıç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gamze Taşçıer. Eğer eşit temsil yapacaksanız, 9 erkek görev yapacaksa 9 da kadın yapacaksınız. Ben kendi iktidar alanımda bunu yaptım. Şimdi tüzük geliyor. Eşit temsili yarınlara bırakmadan bugünden en makul kademeli geçişi sağlayarak bir ya da iki seçim içerisinde önce yüzde 40 sonra da yüzde 50 ile milletvekillerini ve belediye başkanlarının yarısını kadın yapacağız. Önümüzdeki ay Tüzük Kurultayı’nda hâlâ yüzde 33 olan cinsiyet kotasını kademeli olarak yüzde 50’ye çıkarma konusundaki irademizi vurgulamak isterim.

Gelecek seçimler kadın seçmen açısından referandum niteliğinde olacaktır. Biz CHP olarak seküler olsun, dindar olsun, başı açık ya da kapalı olsun tüm kadınların güvencesiyiz.”

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Fotoğraflar: Rıza ÖZEL

İMAMOĞLU’YLA PARİS’E GİDİYOR

-Bu arada CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, olimpiyatlar için Paris’e gidecek. Özel, kızı İpek Özel ile birlikte Filenin Sultanları’nın yarınki çeyrek final maçını izleyecek. İmamoğlu ise 2036 Olimpiyat Oyunları’na İstanbul’un ev sahipliği için Hindistan, Şili, Endonezya, Güney Kore ve Katar ile yarışan Türkiye’nin tanıtımını yapacak. İmamoğlu’nun da Özel ailesiyle birlikte Filenin Sultanları’nın maçını izleyeceği belirtilirken, Özel’in, İmamoğlu’nun Palais Galliera’daki tanıtım programına katılması da bekleniyor.

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DEVLETÇİLİK OKU MOR VE YEŞİL OLACAK

- 4-9 Eylül’de Büyük Değişim Kurultayı’nı yapacaklarını hatırlatan Özel şöyle dedi: “4’ünde Sivas’ta, kurultayımızın sembolik açılışını yapacağız. Bu sefer yapacağımız program kurultayı bu ülkede nasıl muhalefet edeceğimizi değil, bu devleti nasıl yöneteceğimizi tarif edecek ve umudum odur ki, CHP’nin oklarının en ortasındaki devletçilik okunu o program kurultayına katacağımız çevreci, sürdürülebilir doğa dostu, sürdürülebilir kalkınmaya inanan projeler ve kadın-erkek eşitliğine yönelik olan net tutumumuzla, geldiğimizde bu devleti nasıl yöneteceğimizi söylerken devletçilik okunun yarısını yeşile yarısını mora boyayacağız. Eşit temsili bu partiye de bu ülkeye de biz getireceğiz.”

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Özel’in konuşması sırasında iki işçi protesto gösterisinde bulundu.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI

- CHP’nin dün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan Parti Meclisi’nde (PM), 6-9 Eylül tarihlerinde tüzük ve program değişikliği için olağanüstü kurultay kararı alındı. PM öncesinde toplanan il başkanları toplantısında da örgütün görüşü alındı. Alınan karara göre kurultayın sembolik açılışı 4 Eylül’de Sivas’ta yapılacak. Sivas Kongresi’nin 105. yıldönümünde PM de Sivas’ta toplanacak. Bu toplantıya Meclis grubu ile il başkanları da katılacak. Olağanüstü kurultay ise 6-9 Eylül tarihlerinde Ankara’da yapılacak. Toplantıda ayrıca, Hatay Milletvekili Can Atalay’ın durumuna ilişkin olarak TBMM’nin 14 Ağustos günü olağanüstü toplantıya çağrılması için Meclis Grubu’na görev verildi.