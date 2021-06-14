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Rifat BAŞARAN
Haber Giriş: 14.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

CHP'de kadınlara saha görevi

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
CHP'de kadınlara saha görevi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kadın kolları il başkanlarıyla bir araya gelirken bulundukları yerlerde muhtarlarla, özellikle kadın muhtarlarla sık sık görüşmelerini, kimin ne ihtiyacı olduğunu tespit etmelerini istedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilçe örgütlenmelerini tamamlamış olan kadın kolları il başkanları ve Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile online toplantıda buluştu. Toplantı öncesi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kılıçdaroğlu’na hazırladıkları örgütlenme raporunu sundu.

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu toplantıda kadınlardan, bulundukları illerde yoksulluk envanteri çıkarmalarını istedi. Partili kadınlara Aile Destekleri Sigortası eğitimi verileceğini, bunun için bütün kadın kolları il başkanlarını Ankara’ya davet edeceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, kadın kolları başkanlarına bulundukları yerlerde muhtarlarla, özellikle kadın muhtarlarla sık sık görüşmelerini, kimin ne ihtiyacı olduğunu tespit etmelerini de istedi.

POLİTİKALARIMIZI ANLATMALIYIZ

Kılıçdaroğlu, “Biz politikamızı sosyal kimlikler üzerinden kuruyoruz. Eşitlikçi politikalarımızı yurttaşlarımıza aktarmamız gerekiyor. Örneğin taşeron işçilerin kadroya alınması, emeklilere verilmesi gereken bayram ikramiyeleri gibi politikalarımız iktidarda olmadığımız halde karşılık buldu. Apartman görevlileri, muhtarlar, ev emekçisi kadınlar ile ilgili broşürlerimiz, kitapçıklarımız var. Bunları yurttaşlarımıza anlatın” dedi.

CHPde kadınlara saha görevi

ÖNCELİK CHP’YE OY VERMEYENLER

Aylin Nazlıaka toplantıda kadın kollarının yeni hedeflerini anlatarak, ilçe örgütlenmesinin tamamlandığını ve şimdi de mahalle örgütlenmesine odaklanıldığını söyledi. Nazlıaka önceliklerinin partilerine sıfır oy çıkan sandıkların bulunduğu mahalleler olacağını söyledi.

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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