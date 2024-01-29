CHP’de İzmir düğümü çözülüyor

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CHP’de uzun süredir tartışılan İzmir adayıyla ilgili krizin cuma günkü PM toplantısında çözülmesi bekleniyordu. Ancak ortaya atılan iddialar CHP kulislerini karıştırırken, o günkü toplantıların gündemine alınmayan İzmir için bugün özel gündemli PM toplantısı yapılması kararlaştırıldı.

ÖZEL’İN TERCİHİ ‘TUGAY’

PM toplantısı sürerken sosyal medyada alevlenen tartışmanın fitilini ise İzmir adayı için CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tercihini Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay’dan yana koyması ateşledi. Kulislere göre Özel ve ekibi Cemil Tugay için toplantılar öncesinde bazı MYK ve PM üyelerinin nabzını yokladı. Tugay’ın adaylığına destek verenler olduğu gibi itiraz sesleri de yükseldi. Kurultayda İzmir delegasyonundan Özel’e tek destek Tugay’dan gelmişti. Soyer ise karşı cephede yer almıştı.

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İMAMOĞLU ‘SOYER’ Mİ DEDİ

Özel ve ekibinin bugünkü kritik PM toplantısı öncesinde Tugay’ın adaylığı için destek arayışlarına ağırlık verdiği sırada kulislere ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adaylık için Soyer’i tercih ettiğine ilişkin sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kulislerde şu iddialar dillendirildi: “İstanbul seçiminde DEM Parti’nin tutumu kritik önem taşıyor. Aday çıkarıp çıkarmayacaklarına ilişkin CHP’nin tavrını bekledikleri konuşuluyor. Bu nedenle de kapalı kapılar arkasında yoğun temas sürüyor. Antalya’da Muhittin Böcek’i istemiyorlardı, aday gösterildi. İzmir’de ise Soyer’in adaylığına sıcak bakıyorlar. Ayrıca Kürt nüfusun yoğun olduğu ilçelerde gösterilecek adayları önemsediklerini de söylüyorlar. Aynı şekilde İstanbul’un bazı ilçeleriyle ilgili de benzer taleplerinin olduğu biliniyor. Zaten DEM’in önem verdiği İstanbul’daki bu ilçelerin adayları henüz açıklanmadı. İmamoğlu’nun tercihinde bu hassasiyetin etkisi olabilir.”

BÜYÜKŞEHİR STAJI

İzmir’in ilçeleriyle ilgili de sürpriz iddialar gündeme geldi. İzmir’de büyükşehir için adı geçen İmamoğlu’nun eski Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe’nin Bayraklı ilçesinden aday gösterilebileceği, yine adı büyükşehir için geçen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in ise Konak’a kaydırılacağı konuşulmaya başlandı. Kulislerde, “Konak Belediye Başkanlığı İzmir’de büyükşehire hazırlık için staj yeri gibidir” deniliyor.

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KRİTİK İLÇELER 1 ŞUBAT’TA

CHP, 1 Şubat perşembe günü ikinci bir PM toplantısı daha yaparak, Edirne’nin yanı sıra Çankaya, Kadıköy, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Çeşme ve Urla gibi merak edilen il ve ilçelerin de aralarında yer alacağı kalan adaylarını açıklayacak. Çankaya ve Kadıköy’de mevcut başkanların değişeceğine kesin gözüyle bakılırken, kulislerde Çankaya için Özel’in avukatı da olan Hüseyin Can Güner’in adı öne çıktı.