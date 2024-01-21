CHP'de İzmir adayı krizi mi var? Kulislerde 'anket' iddiası

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Bir yandan yerel seçimler için geri sayım sürerken bir yandan da siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda il ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı büyükşehirlerin belediye başkan adayları belirlenmedi. Özellikle CHP'nin kalesi olarak bilinen İzmir, Muğla ve Antalya'da mevcut belediye başkanlarıyla mı devam edilecek, yoksa bu isimlerin yerine başka isimler mi gösterilecek merak ediliyor.

30 ilçesi olan İzmir'de genel merkez tarafından henüz 6 ilçenin adayı belirlendi. Bu hafta yapılması beklenen MYK ve parti meclisi sonrasında da yeni adayların duyurulması bekleniyor. CHP'de en geç şubat ayının başına kadar tüm adayların açıklanmış olmasının planlandığı ifade ediliyor.

Öte yandan kulislerde aday gösterilen isimlerden bazılarının anket sonuçlarına dayalı olarak belirlendiği konuşuluyor. Bu noktada da anketleri yapan firmaların isimleri nasıl belirlendiği, yeterliliklerinin olup olmadığı gibi tartışmalar yaşanıyor.