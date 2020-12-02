CHP'de istismar gerilimi... Yarkadaş: Susamam ; Kaftancıoğlu: Şov yapma

İstanbul Maltepe ilçe teşkilatında yaşanan tecavüz skandalı, CHP’lileri birbirine düşürdü. Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K. 23 yaşındaki bir genç kıza tuvalette cinsel saldırıdan tutuklandı. Olayın ardından eski CHP milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından, “Tarihe not düşmek için yazıyorum: CHP Maltepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi U.K.’nin karıştığı cinsel saldırı olayına sessiz kalamam” diye yazdı. Yarkadaş’ın mesajının altında çok sayıda yorum yapıldı. CHP’li bazı kadın üyelerin benzer cinsel tacizlere uğradıkları yönündeki iddiaları yine Yarkadaş tarafından paylaşıldı.

‘ÇOK SAYIDA ŞİKÂYET VAR’





Hürriyet’e konuşan Yarkadaş, “Ben pazar gecesi Maltepe’deki olayı yazdıktan sonra, çeşitli ilçelerden çok sayıda aynı konulara dair şikâyetler aldım. CHP’nin bir üyesi olarak, partime ve ülkeme duyduğum sorumluluk gereği kamuoyuyla paylaştım. Ve sosyal medya hesabıma gelen yorumlardan, bizzat beni arayarak tebrik eden partililerimin verdiği destekten gördüm ki, yüksek oranda bir rahatsızlık varmış” dedi.

‘BİZ ZATEN İHRAÇ ETMİŞTİK’

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise “Barış Yarkadaş, o tweet’i attığında biz görevimizi yerine getirmiştik. Olaydan haberdar olduğumuz an disiplin işlemlerini başlattık. O şahsın ihracıyla ilgili süreç zaten başlamıştı. Barış Yarkadaş birazcık işin şov kısmıyla ilgileniyor” açıklamasını yaptı.

‘DİSİPLİNE FALAN VERMEDİLER’

Kaftancıoğlu’nun şov iddiasına tepki gösteren Yarkadaş, gerekli işlemlerin hemen yapılmadığını, kendisine iletilen diğer iddialar için de parti yönetiminin hemen harekete geçmediğini söyledi. Maltepe İlçe Kadın Kolları Üyesi E.S.’nin olaya sosyal medyadan tepki göstermesi üzerine ilçe yönetimi tarafından paylaşımını silmesi için uyarıldığını iddia eden Yarkadaş, “Maltepe’deki rezalet ortaya çıkınca, disipline falan vermiyorlar. U. K.’yi bulup 20 gün önce tarihli bir istifa dilekçesi verdiriyorlar” dedi.

KADIN EYLEMİNDE ÖN SIRADA!





‘Nitelikli cinsel saldırı’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K., “Kadına şiddete hayır” eylemlerinde en öndeydi. Partisinin düzenlediği bir protesto gösterisinde ‘Ahlaksızlığınızı aklayamayacaksınız... #Birkeredenbirşeyolur’ yazılı pankart taşıyan U.K. son olarak 25 Kasım’da (Tacizin yaşandığı iddia edilen tarihten 5 gün sonra) ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ kapsamında partisinin düzenlediği etkinlikte kırmızı şemsiye dağıtmıştı. 23 yaşındaki Z.Y., geçen hafta savcılığa verdiği ifadesinde, “Kendisiyle bir ara birlikte çalışmıştık. 20 Kasım’da bir kafeye oturduk, yarım saat sonra ben kalkmak isteyince izin vermedi. Saçımdan sürükleyip tuvalete götürdü, tekme tokat darp etti ve cinsel saldırıda bulundu” demişti.