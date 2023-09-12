CHP’de İstanbul’a kadın başkan bulunamadı

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DEĞİŞİM tartışmalarıyla kurultaya giden CHP’de, büyük kurultaya en fazla delege gönderen il olması nedeniyle büyük önem taşıyan İstanbul İl Başkanlığı konusundaki arayışlar sürüyor. Kıyasıya delege yarışına sahne olan ilçe kurultaylarında güç merkezi olarak öne çıkan genel merkezciler, değişimciler ve değişimcilerle yaptıkları liste işbirlikleriyle ön alan Erdoğan Toprak ekibinin tek başına istedikleri adayı seçtirmekte zorlandıkları, bu nedenle ittifak arayışlarının hız kazandığı belirtiliyor. İstanbul’da bu grupların dışında Battal İlgezdi başta olmak üzere kendi güçleriyle ağırlık merkezi oluşturan bazı küçük grupların da süreçte etkili olmak için devreye girdiklerinden söz ediliyor.

KİMLERİ ÖNERDİLER

Gözler bu gruplar arasında oluşacak ittifak ilişkilerine yönelirken, taraflar kendi adaylarıyla ilgili isim önerilerini de gündeme taşımaya başladı. Kılıçdaroğlu ile görüşen Toprak’ın Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çevik’i, İlgezdi’nin ise daha önce Kaftancıoğlu ile yarıştığı kurultayda kaybeden eski il başkanı Cemal Canpolat’ın isimlerini gündeme getirdiği bildirildi. Ancak genel merkezci ekibin Kılıçdaroğlu’na, her iki ismin de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakınlıklarının örgütte sıkıntı yaratabileceği itirazında bulunduğu kaydedildi.

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KONUŞUN, ANLAŞIN

Kılıçdaroğlu’nun da tek adaylı bir kurultay için bir isim üzerinde uzlaşılmasını isteyerek, “Oturup konuşun, anlaşın” dediği belirtildi. Tarafların birkaç gün içinde bir araya gelmesi beklenirken, kulislerde “Uzlaşı zor görünüyor, muhtemelen ikili ya da üçlü bir yarış olabilir” değerlendirmeleri yapılıyor. 8 ya da 15 Ekim için planlanan il kurultayı için adayların önümüzdeki hafta başından itibaren ortaya çıkacağı belirtiliyor. Kulislerde Selçuk Sarıyer, Müslim Sarı, Gürsel Tekin, Onursal Adıgüzel ve Necdet Saraç isimleri de konuşuluyor.

ARANAN KRİTERLER

- GENEL Merkez yönetimine yakın bir ekip, Canan Kaftancıoğlu’nun yerine kadın bir il başkanı adayı için girişimlerde bulundu. Bu ekipten önemli bir isim Hürriyet’e şöyle konuştu: “Canan Hanım’ın yerine yine bir kadın başkan olsun isteyen çok insan var. Bunun için özel olarak çalışıldı. Ancak Kaftancıoğlu çıtayı o kadar yükseğe çekti ki, yerine öyle bir ismi bulmakta zorlanıyoruz. O ismin en az Canan Hanım kadar genel siyasette de yerel siyasette de etkin olması gerekiyor. Seçimlere gidiyoruz, onun için kurultaylar sürecinde darılıp gücenenlerin olduğu örgütü tekrar derleyip toparlayıp, seçimler için motive edebilecek biri olması lazım. Aynı zamanda geçmişte ittifak yaptığımız partilerin tabanlarıyla birlikte genel olarak sokağa uzanabilecek biri de olması gerekiyor. İstanbul’da yeni başkanın bu kriterleri karşılayabiliyor olması lazım, bu saatten sonra daha azını zaten kimse kabul etmez.”

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ÖZGÜR ÖZEL’İN KARAR HAFTASI

- DEĞİŞİMCİLERİN kurultayda Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkarmaya hazırlandığı Grup Başkanı ÖZGÜR ÖZEL’in de bu hafta sonu “tutum belgesi”ni açıklayarak resmi olmasa da adaylığını ilan etmesi bekleniyor. Özel’in, sonrasında da il kurultayları için kendisini destekleyen isimlerle birlikte sahaya çıkacağı belirtiliyor.