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CHP’de İstanbul yarışı başladı: Kurultay provası

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#CHP#İstanbul#Kurultay
CHP’de İstanbul yarışı başladı: Kurultay provası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 07:00

CHP’nin yeni İstanbul il başkanının seçilme süreci başladı. Canan Kaftancıoğlu, siyasi yasağı nedeniyle ‘fiilen’ yürüttüğü İstanbul İl Başkanlığı’na yeniden aday olmayacak. Yerine gelecek isim için başlayan yarış, CHP’deki liderlik mücadelesinin de bir ön provası olarak değerlendiriliyor.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kısa süre önce gazeteci Fatih Altaylı’ya yaptığı açıklamada, “1.5 ay sonra il başkanlığını devrediyorum ve rahatlıyorum” demişti. Kulislerde ise Kaftancıoğlu’nun siyasetten kopmayacağı, Kılıçdaroğlu’nun kurultayda seçilmesi halinde kendisini ‘Başdanışman’ olarak Genel Merkez’de görevlendirebileceğinden söz ediliyor. Bu görevlendirmelerin siyasi yasaktan etkilenmediği de belirtiliyor.

MAHALLELERDE BAŞLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile seçimlerin ardından yaptığı değişim çıkışıyla liderlik yarışına adını yazdıran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında büyük mücadeleye sahne olan İstanbul İl Başkanlığı yarışı, ilçe yönetimlerini seçecek mahalle delegeleri süreciyle başladı. Seçimler süreçleri dün itibarıyla sona eren mahalle delegelerinde Genel Merkez ağırlığının oluştuğu belirtiliyor.

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GENEL MERKEZCİLER ÖNDE

Kulislerde, Kaftancıoğlu ve eski Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı’nın başı çektiği isimlerin İmamoğlu’na karşı yüzde 60’a yüzde 40 delege çoğunluğu sağladıklarından söz ediliyor. Kılıçdaroğlu’na yakın ekibin ilçe örgütlerinde de büyük ölçüde bu ağırlığı koruyacakları, bunun da il başkanlığı seçiminde kendilerine avantaj sağlayacağı belirtiliyor. Genel Merkez ekibinin 200 kişilik delegasyonu büyük kurultaya blok olarak taşıyıp taşıyamayacakları konusunda ise kulislerde, “İstanbul delegesi hiç bir zaman blok hareket etmemiştir, bu defa da en fazla 110-120 kişilik bir blok söz konusu olabilir” değerlendirmesi yapılıyor.

ÖNE ÇIKAN İSİMLER...

Genel başkanlık yarışının ön provası olarak nitelenen İstanbul İl Başkanlığı için kulislerde öne çıkan isim ise Kılıçdaroğlu’na yakın Selçuk Sarıyar. Sarıyar, bir süre önce İBB Başkanvekilliği’ndeki görevinden İmamoğlu tarafından alınmıştı. 

CHP’de İstanbul yarışı başladı: Kurultay provası

DEĞİŞİMCİ ADAY ADIGÜZEL Mİ?

İmamoğlu liderliğindeki değişimcilerin adayı olarak eski Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in adı öne çıkıyor. Ancak kulislerde, İmamoğlu’nun örgütteki Karadenizlilerin dışındakilerin de desteği için Karadenizli olmayan bir ismi de tercih edebileceği, bu ismin de eski İl Başkanlarından Cemal Canpolat olabileceği öne sürülüyor. Canpolat, 5 yıl önceki kurultayda Kaftancıoğlu ile yarışmış ve kaybetmişti. Gürsel Tekin’in yanı sıra eski örgüt yöneticisi ve milletvekili adayı Soner Özimer ve Necdet Saraç’tan da söz ediliyor.

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#CHP#İstanbul#Kurultay

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