CHP’de İstanbul pazarlığı

Sahada kıyasıya delege savaşı yürüten taraflar bir yandan da kongre sürecine ilişkin pazarlık yürütüyor. Edinilen bilgiye göre, dün bir araya gelen taraflar arasındaki önemli pazarlık konularından birini de kongreyi yönetecek divan başkanı ve divan üyelerinin kim olacağı oluşturdu. Her iki tarafın da kendilerine yakın isimleri divanda istediği ancak henüz bir isim üzerinde uzlaşılmadığı belirtiliyor. Kulislerde ise “Böyle bir süreçte kimse kendi adayını karşı tarafa dayatamaz. Yine her iki taraf da kongreye kendi divan başkanı adaylarıyla girip yarışmak da istemez. Çünkü kimse il başkanlığı seçimi yapılacak kongrede, divan başkanlığı için erken bir yarışa girmek istemez. O nedenle her iki tarafın da kabullenebileceği bir isim üzerinde uzlaşılır ancak divanda yer alacak üyeler paylaşılır” değerlendirmesi yapılıyor.

O LİSTELER DE MASADA

Kulislere göre, İstanbul’un 4-5 Kasım’da yapılacak büyük kurultaya göndereceği 196 ismin yer alacağı kongre delege listesinin yanı sıra 40 il başkan yardımcısı ve 9 disiplin kurulu üyesi listeleri de pazarlık masasında. Kulislerde şu yorumlar öne çıkıyor: “Kongrede il başkanlığı için iki isim yarışacak ama her iki ismin de arkasında destekçisi delege grupları var. Delege ağırlığına sahip bu gruplar da hem parti yönetiminde hem de büyük kongre delegasyonunda temsil istiyor. Bu listelerde kime ne kadar temsil verildiği kongre dengelerini bile değiştirme etkisine sahip olacaktır. O nedenle kongre gününe hatta kongre günü listelerin divan başkanlığına teslimine kadar bu pazarlıklar yürüyecektir. Ekrem Bey ve ekibinin bu konuda yoğun çalıştığı biliniyor. Özgür Bey de İstanbul’da. Genel Başkan da son dönem sık sık İstanbul ziyaretleri yapıyor. Yani taraflar bütün ağır silahlarıyla sahada.”

KONGREYİ KİM AÇACAK

- İstanbul kongresiyle ilgili en önemli tartışma başlıklarından birini de kongreyi kimin açacağı sorusu oluşturdu. Parti yönetimine yakın çevreler, siyasi yasağı nedeniyle İstanbul İl Başkanlığı’nı “fiilen” yürüten Canan Kaftancıoğlu’nun açması gerektiğini savunurken, “Biz başından beri Ekrem Bey’le ilgili mahkeme kararı gibi Canan Hanım’la ilgili mahkeme kararını da tanımadığımızı söylüyoruz. Bunu sadece biz değil, kongrede karşımızda yer alanlar da söylüyor. O nedenle sembolik de olsa kongrenin Canan Hanım’ın açış konuşmasıyla başlatılması bir meydan okuma olarak da önemlı olacaktır. Bize göre bunda yasal bir engel de yok” dediler. Ancak parti çevrelerinde bunun kongre iptaline götürebilecek mevzuat sıkıntısı yaratabileceğini savunanlar da bulunuyor. CHP kaynaklarına göre bunun kararı, Kılıçdaroğlu’nun da görüşü alınarak netleştirilecek.

KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL KATILMIYOR

- Kulislerde büyük kurultay provası diye nitelenen İstanbul kongresine Kılıçdaroğlu ve Özel’in katılıp katılmayacaklarına ilişkin soru işaretleri de yanıt buldu. Yakın çevresi Kılıçdaroğlu’nun kurultaya katılmayacağını söylerken, Özel de dün kongreye katılmayacağını duyurdu. Özel’in aynı gün yapılacak Trabzon kongresine katılması bekleniyor. Kongrede İmamoğlu’nun yanı sıra genel başkan adaylığını açıklayan Örsan K. Öymen ileeski Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın da aralarında yer aldığı birçok ismin kürsüye çıkması bekleniyor.

ANKARA ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni Ankara il yönetimini kabul etti. CHP’de son kongrede seçilen İl Başkanı Ümit Erkol ve beraberindeki il yönetimiyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, yerel seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.