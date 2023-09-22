CHP'de İstanbul öncesi Ankara sınavı

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CHP Genel Merkezi’ne yakın Ümit Erkol ile değişimcilerin adayı Sercan Çığgın’ın yarışacağı kurultayda, il başkanlığı için genel merkezcilere şans tanınıyor. Asıl mücadelenin 72 büyük kurultay delegesinin paylaşımı için olacağı belirtiliyor.

* Genel Merkez’e yakın mevcut İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı’nın aday olmayacağı kurultayın, İzmir ve Konya’da olduğu gibi gerilimli geçmesinden endişe ediliyor. Kavga görüntüleri yaşanmaması için parti yönetiminin tarafları uyardığı belirtiliyor.

AĞIR TOPLAR KARŞI KARŞIYA

* Parti okulları yöneticiliğinden gelen Erkol ile adaylık için Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilliği’nden ayrılan Çığgın arasındaki yarış CHP’nin Ankara milletvekilleri ve belediye başkanlarını karşı karşıya getirdi.

* Milletvekillerinden Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Okan Konuralp, Deniz Demir ve Aliye Timisi’nin Erkol’un, Murat Emir, Gamze Taşçıer, Umut Akdoğan ve Tekin Bingöl’ün Çığgın’ın yanında yer aldığı konuşuluyor.

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* Yine, CHP’nin Ankara’daki iki önemli ilçesindeki başkanları, Çankara Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in Erkol’a, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ise Çığgın’a destek verdiğinden de söz ediliyor.

MANSUR YAVAŞ’IN OYU MERAK KONUSU

* Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı MANSUR YAVAŞ’ın da bu kurultayda doğal delege olarak ilk kez oy kullanması beklenirken, ilçe kurultaylarında tarafsız duruş sergileyen Yavaş’ın tercihi merak konusu oldu. Kulislerde ise “Genel Başkan’ın adayı belli, Mansur Bey de Fethi Bey de bunun aksi bir duruş sergilemezler” değerlendirmeleri de yapılıyor.

19 BAŞKANLA TOPLANTI

* Başkan Akıllı’nın hafta başında 25 ilçenin 19’unun başkanlarıyla bir araya geldiği, Erkol’un adaylığına ilişkin başvurunun da çok sayıda ilçe başkanının imzalarıyla yapılacağı belirtildi.

* İl Başkanlığı kaynakları, “Toplantıya programları nedeniyle Çankaya, Keçiören ve Mamak başkanlarımız katılmamıştı ancak onlarla ilgili bir sorun yok. Yine büyük ilçelerden Sincan, Etimesgut da bizimle birlikte. Bu sonuçta bir yarış, diğer ilçelerden de fireler olabilir ancak şu anda Yenimahalle’nin dışında sadece Kahramankazan ve Güdül blok olarak karşı tarafta görünüyor” dediler.

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* Değişimcilerin adayı Özgür Özel’in de bu kurultaya katılmayacağı öğrenildi.