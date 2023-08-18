CHP’de İstanbul il yönetimine İmamoğlu kriteri

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu konuda son aşamada devreye girebileceğinden söz edilirken, CHP’den önemli bir kaynak Hürriyet’e şu değerlendirmeyi yaptı: “İstanbul’da ilçelerde şu anda kıyasıya delege mücadelesi sürüyor. İş il başkanlığına geldiğinde de yine şu anda görünen o ki herkes kendi adayını çıkarır. Çünkü İstanbul’da çok farklı grupların güç konsolidasyonu var. Ama Genel Başkan’ın son noktada bu gruplara yönelik şu mesajı verebileceğini tahmin ediyoruz; ‘Sizin delege sayılarınız beni ilgilendirmiyor, seçim dönemini doğru ve uzlaşı ile götürecek bir isim üzerinde anlaşın.’ Ancak bu isim sıradan olmaz. Canan Kaftancıoğlu’nun görev yaptığı dönem sürecinde ortaya koyduğu yüksek profil dikkate alınırsa en az onun kadar yüksek profilli bir isim olması gerekir. Aynı zamanda da Ekrem Bey ve diğer gruplarla uyumlu çalışacak bir isim olması gerekir.”

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SORUN YAŞASIN DİYE SEÇİLMEZ

Partiden bir başka önemli kaynak da şu yorumu yaptı: “Partide kimse il başkanının seçildiğinde belediye başkanı ya da parti içindeki farklı gruplarla çatışmalı bir süreç izlemesini istemez, bunu da önermez. Seçilecek arkadaş kimse, o arkadaşımız zaten Ekrem Bey’in seçim sürecine elinden gelecek her türlü katkıyı sunacak bir bakışla, vizyonla seçilir. Sadece Ekrem Bey’i seçtirmek de değil, belediye sayısını daha arttırmak; bunun dışında bir bakış açısı olmaz. Başka türlüsü CHP’nin siyasi anlayışı, bakışıyla da örtüşmez” dedi.

HAFTA SONU 10 İLÇEDE DAHA YARIŞ

- CHP’deki değişim tartışmalarında gözlerin çevrildiği İstanbul’daki ilçe kurultaylarında finale doğru yarış daha da ısınıyor. Şu ana kadar 39 ilçeden 17’si tamamlanan İstanbul’da bu hafta sonu 10 ilçede daha seçim yapılacak. Bu hafta sonu yapılacak seçimlerle birlikte İstanbul’un yeni il başkanının belirleneceği kurultayda oy kullanacak 600 delegeden 394’ü belirlenmiş olacak. Cumartesi günü Arnavutköy, Bahçelievler, Beykoz, Esenler ve Ümraniye, pazar günü de Eyüpsultan, Kâğıthane, Maltepe, Şişli ve Sultanbeyli kurultayları yapılacak. Delege sayısı açısından öne çıkan ilçelerden Bahçelievler’de değişimcilerin sürpriz yapabileceği konuşulurken, Ümraniye ve Maltepe de dahil diğer ilçelerde ise genel merkez ağırlığından söz ediliyor. İstanbul’da bir sonraki hafta sonu yapılacak ve aralarında Kadıköy, Küçükçekmece, Üsküdar ve Pendik’in de bulunduğu kurultaylarla ise İstanbul fotoğrafı tümüyle netleşmiş olacak. Kulislerde, İstanbul’da genel merkez ağırlığının giderek hissedilir olmaya başladığından da söz ediliyor.

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METRODA İNCELEME YAPTI

- İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmam İmamoğlu, Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı inşaatında incelemelerde bulundu. Kazı çalışmalarındaki ilerlemenin yüzde 25 seviyelerine ulaştığını belirten İmamoğlu, “İstanbul’un batısına ilk metronun erişimi başlıyor. Küçükçekmece’nin batısına doğru ilk defa Bahçeşehir’de Esenyurt’ta bir metro hattımız ilerliyor” dedi.