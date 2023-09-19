CHP’de İstanbul alarmı

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CHP kaynaklarına göre İzmir ve Bursa’nın da aralarında yer aldığı kongreleri tamamlanan illerde genel merkeze yakın isimler kazanırken, delegasyonda da ciddi ağırlık oluşturdu. Hazırlıkları yapılan Ankara’da da kongreyi genel merkeze yakın isimlerin almasına kesin gözüyle bakılıyor.

TEK ADAY İSTEDİ

Kıyasıya yarışa sahne olan ilçe kongrelerinde oluşan delege dengesiyle İstanbul liderlik yarışında kritik önem kazandı. 8 Ekim’de yapılması planlanan kongrede büyük yarışa sahne olması beklenen İstanbul için Kılıçdaroğlu da devreye girdi. Önceki akşam 39 ilçe başkanıyla 4 saati aşkın süren bir görüşme yapan Kılıçdaroğlu’nun İzmir kongresinde yaşanan kavga görüntülerinin benzerinin yaşanmasını istemediği, o nedenle mümkünse tek aday üzerinde uzlaşılmasını istediği belirtiliyor.

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İSİM YERİNE PROFİL

Kılıçdaroğlu’nun görüşmede başkanları dinleyip notlar aldığı, isim önermeyip yeni il başkanı için profil çizdiği belirtilirken, CHP’li kaynaklar da, “Canan Kaftancıoğlu, bu zamana kadarki yönetimiyle İstanbul’da çıtayı oldukça yükseğe taşıdı. Artık o çıtanın altını kimse kabul etmez. O nedenle seçilecek isim büyük önem taşıyor” dediler. Kılıçdaroğlu’nun buluşma öncesindeki Adnan Menderes’in mezarını ziyaret programında, İstanbul yarışının iki önemli güç merkezini oluşturan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve siyasi yasağı nedeniyle İl Başkanlığı görevini “fiilen” yürüten Canan Kaftancıoğlu’nu iki yanına alarak görüntü vermesi de dikkat çekti.

YENİDEN BULUŞACAKLAR

Kılıçdaroğlu, ilçe başkanlarının, “Bir aday ismi söylemeyecek misiniz?” sorularına, “Hayır” derken, “Siz bu konudaki görüşlerinizi olgunlaştırın, sonra tekrar konuşalım” mesajını verdi. Kılıçdaroğlu’nun bu hafta sonu ilçe başkanlarıyla yeniden bir araya gelebileceği belirtildi. Bu görüşmede bazı isimlerin gündeme gelebileceği de vurgulanıyor. Kulislerde “Genel Başkan, partinin bütün bileşenlerinin görüşlerini de alıyor, sonuçta da bütün bu eğilimleri de dikkate alarak düşündüğü ismi gündeme taşıyacaktır. Ancak İstanbul’da ortaya çıkan tablo, tek adaylı bir kongrenin çok zor olduğu yönünde. Değişimciler için İstanbul çok daha fazla önem kazandı, bu da kıran kırana bir kongre yaşanacak anlamına geliyor” değerlendirmesi öne çıktı.

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KURULTAY PROVASI

Parti kulislerinde İstanbul yarışı için, “büyük kurultay provası” değerlendirmeleri de yapılıyor. Kaynaklar “İstanbul’da şu anda genel merkeze yakın isimler delegasyonda önde görünse de siyaset bu, sonuçtan son ana kadar kimse emin olamayacaktır” diyor. Değişimcilerin İstanbul’da kazanacakları kongrenin 5 Kasım olarak planlanan büyük kongre öncesinde büyük moral etkisi olacağı vurgulanıyor. Kaynaklar, “Şu ana kadar parti kamuoyunda gereken etkiyi oluşturamadılar, o nedenle böyle bir morale ihtiyaçları var. Onun için de taraflar İstanbul kongresine var güçleriyle yükleniyorlar” dediler. İl başkanlığı için genel merkezcilerin adayları arasında İBB eski Başkanvekili Selçuk Sarıyar ile değişimcilerin adayları arasında da Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik’in adlarının öne çıktığı konuşuluyor.