CHP’de ‘İnce’ sessizlik

CHP kaynakları, Muharrem İnce’nin bu konudaki kararını net bir biçimde kamuoyuna ilan etmediğine dikkat çekerek, bu nedenle değerlendirmede bulunmak için henüz çok erken olduğunu belirtti. Hürriyet’in İnce ile ilgili gelişmeler konusunda görüşlerini sormak için aradığı CHP yöneticileri, herhangi bir açıklamada bulunmayacaklarını söyledi. CHP kulislerinde ise şu değerlendirmeler öne çıktı:

ÖFKEYLE KALKAN ZARARLA OTURUR

“Parti kongre sürecini başarıyla tamamladı. Bu süreçte de güçlü bir genel başkan ve güçlü bir yönetim oluştu. Yine ortada bir seçim başarısı var. Bütün bunların karşısında da, henüz parti kurup kurmayacağını kamuoyuna açıklamamış Sayın İnce var. Böyle bir süreçte bu iş kimsenin kafasına yatmaz. Partide kimse de böyle bir ortamda bu topa girmez. Kendisi net bir açıklama yapmadan yapılacak her yorum erken olur, kendisinin net açıklaması beklenir. Çünkü, bu konuda bir değerlendirme yapabilmek için ortada ilan edilmiş net bir kararın olması gerekir. Şu anda böyle bir karar yok. Sonuçta herkes konuşur, yorum yapar, değerlendirmede bulunup çeşitli iddialar ortaya atar, ancak bütün bunların ardından günün sonunda bir kararın oluşması gerekir. Böyle bir kararın oluşacağına ihtimal vermiyoruz. Yani günün sonunda sağduyunun hâkim olacağı, böyle bir yola hiç girilmeyeceği kanaatindeyiz. Çünkü bu sadece partiye ve kendisine değil ülkeye de zarar verir. Ortaya bir karar çıktığında da olaya soğukkanlı bir şekilde yaklaşılır, soğukkanlılıkla değerlendirilir. Çünkü öfkeyle kalkan zararla oturur.”

KAYBEDİLECEK ZAMAN YOK

İnce ile ilgili gelişmeler konusunda CHP yönetiminden bugüne kadar tek açıklama, Parti Sözcüsü Faik Öztrak’tan geldi. Öztrak, “Muharrem İnce’nin CHP’den ayrılacak bazı milletvekilleri ile bayram sonrası parti kuracağı iddia ediliyor. Değerlendirmeniz ne olacak?” sorusuna karşılık, “37. Olağan Kurultay’ın CHP’nin iktidara yürüyüş kurultayı olduğunu, bu tür üretilen haberlerle CHP’nin, CHP’li milletvekillerinin, yöneticilerin, delegelerin ve üyelerinin kaybedecek zamanı yoktur” açıklamasıyla yetindi.

TWITTER’DAN ELEŞTİRİ

Bu konudaki çarpıcı çıkışlardan biri de, CHP İstanbul İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Burkay Düzce’nin Twitter hesabından yaptığı, “Parti kuracağı iddialarını reddetmeyen arkadaş yanına Metin Feyzioğlu, Nedim Şener ve Öztürk Yılmaz gibi isimleri de alırsa tartışmasız tek başına iktidar (!) Düşünsenize memleketin tek sorunu seçim sonrası kaybolan cumhurbaşkanının nerede olduğunu bulmak olacak” açıklamasıyla geldi. Düzce, İstanbul Büyükşehir belediyesi yerel seçimlerinde İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı olarak aktif rol almıştı.

NABIZ YOKLUYOR

Kulislerde Muharrem İnce’nin, parti kuracağı iddialarının gündeme geldiği günlerde yakın ekibiyle değerlendirmelerde bulunduğu konuşuluyor. İnce’nin yakın ekibi aracılığıyla, parti kurup kurmayacağına ilişkin kararını netleştirmek için CHP’de Parti Meclisi’nde, örgütlerde ve yerel seçimlerde beklediğini bulamayan isimleri çevresinde toplayabilmek için temasa geçtiği de öne sürülüyor.