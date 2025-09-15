×
CHP'de ince hesaplar! Kurultay davasını erteleme kararı sonrası son kulis bilgileri

#CHP#ANKARA#KURULTAY
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2025 12:07

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptali için Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada mahkeme duruşmayı 24 Ekim'e erteledi. CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova karar sonrası CHP’den son kulis bilgilerini aktardı.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava, tarafların dinlenilmesinin ardından 24 Ekim Cuma gününe ertelendi.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova erteleme kararının CHP’de nasıl karşılandığını aktardı.

Dicle Canova’nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Kısmi bir rahatlama var. Yüzde 80 ertelenmesi bekleniyordu. CHP'de her türlü karara tedbirli ve temkinli olunduğu yaklaşımı var. CHP 21 Eylül’de olağanüstü kurultay kararı almıştı. CHP 11-12 Kasım gibi yapmayı planlıyor. 24 Ekim’de olumsuz karara rağmen bir hafta 10 günlük süre kalır. Parti 11-12 Kasım gibi kurultayını yapar ve normale döner bakışı var.

21 Eylül’deki olağanüstü kurultaya bazılarına göre gerek kalmadı. 24 Ekim’e karar mevcut yönetim devam edecek. Tedbirsiz şekilde dava ertelendiği için genel merkezde bir rahatlama var.

CHPde ince hesaplar Kurultay davasını erteleme kararı sonrası son kulis bilgileri

CHP YÖNETİMİ KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞÜR MÜ?

CHP yönetimi Kılıçdaroğlu ile bir araya gelir mi? Daha önce sonuç alınamadığı için Kılıçdaroğlu ile şu anda görüşme niyeti yok. Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlan kararını kabul etmesinin çok düşük olduğu düşünülüyor. Kılıçdaroğlu ise sessizliğini koruyor.

