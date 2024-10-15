CHP’de İmamoğlu ve savunma gündemi

Haberin Devamı

CHP’nin dün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan MYK’sında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili siyasi yasak da içeren “ahmak” davasıyla ilgili yargı süreci değerlendirildi. Mahkumiyet kararının istinafta onaylanması olasılığına karşı geliştirilen eylem planlarının masaya yatırıldığı toplantıda, limiti 100 bin liranın üzerindeki kredi kartlarından savunma sanayi için katılım payı alınması hazırlığı da önemli gündem oluşturdu. Toplantıda anayasa tartışmalarının yanı sıra Özel’in 23-27 Ekim arasında Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Van’ı kapsayacak ziyaretleri de ele alındı.

GÜVENMEK İSTİYORUZ

CHP Sözcüsü Deniz Yücel toplantı sonrası düzenlediği basın toplantısında, İmamoğlu davasına ilişkin gerçekleştirdikleri parti ziyaretlerinin AK Parti ve MHP’yi de kapsayıp kapsamayacağı sorusuna, “Biz bu konuda ülkemizin yargı makamlarına güvenmek istiyoruz. Tabii ki bir takım spekülasyonlar oluyor. Önümüzdeki hafta ve ilerleyen günlerde bu ziyaretler devam edebilir. Ancak şu an için planlanmış ve kesinleşmiş ziyaret yok” dedi. Yücel, çözüm süreci tartışmaları için de, “Şu an için önümüzde somutlaşmış bir süreç yok. Somut olarak bir süreç gelişirse partimizin yetkili kurumları gerekli görüşmeleri yapıp açıklama yapar” diye konuştu.

Haberin Devamı

KREDİ KARTINDAN KATILIM PAYI

Kredi kartı üzerinden katılım payı adı altında alınacak savunma sanayi fonu kesintisine ilişkin, “sahte bir güvenlik krizi yaratarak bu kriz üzerinden vatandaşın soyulacağını” savunan Yücel, “Eskiden ülkeyi 70 sente muhtaç ettiler, biz IMF’ye borç para verdik masalları anlatıyordu, meğer vatandaşın 750 lirasına muhtaç kalmışlar. Vatandaş kredi kartını keyfine kullanmıyor, hayatta kalmak için kullanıyor. Halk geçinemiyor. Haberiniz olsun; geçim olmazsa seçim olur” dedi.

CEZASIZLIK DURUMU

Deniz Yücel infaz sistemine ilişkin de hükümete “İstanbul’da 2 kadının vahşice öldürülmesinin üzerinden 10 gün geçti. Adalet Bakanı, yargı sistemindeki cezasızlık durumunu yeni fark etmiş. Sayın Tunç, ortada ‘cezasızlık algısı’ yok, yıllardır süregelen bir ‘cezasızlık durumu’ var” eleştirisini yöneltti.

Haberin Devamı

‘İLK 4 MADDEYE DOKUNDURTMAYIZ’

Yücel “Sokağın derdini görmezden gelen AK Parti’nin gündemi Anayasa ve değiştirilemez ilk 4 madde. AK Parti iktidarına ve Numan Kurtulmuş’a sesleniyoruz, Anayasa’nın ilk 4 maddesine dokunamazsınız, izin vermeyiz” dedi.

ÖZEL’DEN NOBEL KUTLAMASI

CHP Lideri Özel, Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanan Daron Acemoğlu’nu arayarak tebrik etti. Özel, sosyal medya paylaşımında da “Nobel jürisinin yaptığı açıklamada, ‘Hukukun üstünlüğünün zayıf olduğu ve halkı sömüren kurumların bulunduğu toplumlarda büyüme ya da daha iyiye doğru değişim gerçekleşmez. Ödül sahiplerinin araştırmaları bunun nedenini anlamamıza yardımcı oluyor’ ifadelerine atıfta bulundu.