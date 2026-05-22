CHP'de iki farklı bakış, iki farklı beklenti: Yargıtay hangi kararı verecek?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin de görevi devralmasına karar verdi. Kararı “siyasi darbe” olarak ifade eden Özgür Özel yönetimi ise sonuna kadar direneceğini, partiyi terk etmeyeceğini ve muhalefetle birlikte toplumsal tepkiyi büyüteceğini açıkladı.



‘BU ÜLKENİN 80 YAŞINA KADAR MUHALEFET KOLTUĞUNUN TADINI ÇIKARAN GENEL BAŞKANLARA İHTİYACI YOK’



Özgür Özel karar sonrası yaptığı açıklamada, “Bu ülkenin 80 yaşına kadar muhalefet koltuğunun tadını çıkaran genel başkanlara değil, bu milletin sorunlarını çözecek genel başkana ihtiyacı var” diyerek, şu ifadeleri kullandı:



“Net söylüyorum; mesele ne Özgür Özel ne de değişim kurultayının göreve getirdiği her birimizin şahsi meselesidir. Her türlü kirli teklife hayır diyerek doğru bildiğimiz yolda yürüyerek bugüne geldik. Bu mesele bizim değil milletin meselesidir. Bu savaş millete karşı açılmıştır. Bu darbe bize değil millete yapılmıştır. Mesele bu darbeye teslim olup olmama meselesidir.”



‘BU SÜRECİ KEŞKELERLE DEĞİL, ORTAK AKIL İLE YÖNETMEK ZORUNDAYIZ’



Kemal Kılıçdaroğlu ise X hesabından yaptığı paylaşımda “Gün; sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün; kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetiyle, sükûnetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür. Bu süreci ‘keşkelerle’ değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akıl ile yönetmek zorundayız.” ifadelerini kullandı.





Cumhuriyet Halk Partisi; kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir.

Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir.



38. Olağan Kurultayımız ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar; bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 21, 2026

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi’nin kararında şu ifadelere yer verildi:



“Mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay ile göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel’in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine, göreve iadelerine ihtiyati tedbir kararının, gereği için Yüksek Seçim Kurulu’na, Ankara İl Seçim Kurulu’na, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu’na ve Ankara Valiliği’ne gönderilmesine karar verilmiştir.”

Bu noktada akla gelen sorular ise Yargıtay’ın incelemeyi hangi hukuki çerçevede yürüteceği, kararın onanması halinde sürecin ne kadar sürede kesinleşeceği ve olası bir bozma kararında yeniden yargılama dahil nasıl bir hukuki yol izleneceği etrafında şekilleniyor.



Peki neler olabilir? Yakından bakalım…



HUKUKÇULARA GÖRE KARARIN EN KRİTİK SONUCU NE?



Şu ana kadar yaşanan süreci Avukat Ali Kemal Atçeken’e danıştığımda, “Bölge Adliye Mahkemesi kararı, davaya konu genel kurul hakkında mutlak butlan hükmünü içeriyor. Mutlak butlan, bir işlemin, o işlemle ilgili emredici hukuk kurallarına veya temel geçerlilik şartlarına aykırılık teşkil etmesi hallerinde söz konusudur ve ilgili işlemin başından itibaren hükümsüz sayılması sonucunu doğurmaktadır” dedi ve ekledi:



“Bu, ise Özgür Özel’in başkan seçildiği genel kurulun ve genel kurulda alınan tüm kararların, yapılan seçimlerin başından itibaren hükümsüz sayılması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla karar, kararla birlikte ilgili genel kurulda seçilen tüm kurulların ve genel başkanın görevlerinin sona erdiği anlamına gelmektedir. Yargılama sırasında mahkeme kararı aynı yönde değildi. Ancak Bölge Adliye Mahkemesi’nin Yerel Mahkeme kararını ortadan kaldırarak ve mahkeme yerine geçerek farklı bir karar vermesi teknik olarak mümkündü. Şu anda olan bu.”







YARGITAY ŞİMDİ NASIL BİR YOL İZLEYECEK?



İstinaf Mahkemesi kararlarının Yargıtay incelemesine tabi kararlar olduğunu söyleyen Ali Kemal Atçeken, “Kararın temyiz edilmesi halinde (Özgür Özel’in dün yaptığı ve kamuoyuna yansıyan açıklamalardan karara karşı temyiz yoluna başvurulduğu anlaşılıyor) Yargıtay hukukun doğru uygulanıp uygulanmadığı, mutlak butlan şartlarının oluşup oluşmadığı ve usul hükümlerinin doğru uygulanıp uygulanmadığı konularıyla ilgili değerlendirme yapacaktır” dedi.



Yargıtay’ın İstinaf Mahkemesi’nden farklı olarak, mahkeme yerine geçerek karar veremediğinin altını çizen Atçeken, “Yargıtay İstinaf Mahkemesi tarafından verilen kararı onayabilir. Kararı onarsa mutlak butlana dair hüküm kesinleşir” ifadelerini kullandı.



YARGITAY, MUTLAK BUTLAN ŞARTLARI OLUŞMADI YA DA DELİLLER YETERLİ DEĞİL DEYİP KARARI BOZABİLİR Mİ?



Bu soruma “Yargıtay’ın bu şekilde karar vermesi teorik olarak mümkün” cevabını veren Ali Kemal Atçeken, “Bu halde dosya kararı veren mahkemeye gider ve mahkeme yeniden yargılama yaparak karar verir. Ancak bu inceleme, dosyada mevcut deliller üzerinden yapılır. Sıfırdan açılmış yeni bir dava gibi ele alınmaz” şeklinde konuştu.





SÜRE İKİ HAFTA



‘PARTİNİN BAŞINA GEÇMESİ MÜMKÜN AMA…’

En çok merak edilenlerden biri de şu: Kemal Kılıçdaroğlu 'resmen' parti başına geçmiş mi oldu?