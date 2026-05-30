CHP’de iki bayramlaşma... Aynı saat farklı adres

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde saat 14.00’te partililere seslenerek bayramlarını kutlayacak. Partilileri programa davet etmek amacıyla özel afişler bastırıldı. “Yalnız değilsin. Seninleyiz Kahraman Kemal” yazılı afişler, Ankara’da birçok semtte halka açık yerlere asıldı. Ayrıca Kılıçdaroğlu ekibi yeni dönemin mesajını, “Temiz siyaset, güçlü Cumhuriyet” sloganıyla açıkladı. Bayramlaşma etkinliğinin duyurusunda bu slogan da kullanıldı.

MAKAMLAR SİZİN SOKAKLAR BİZİM

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı’ndan alınan Özgür Özel de partilileri yine saat 14.00’te Güvenpark’ta, CHP Ankara İl Başkanlığı’nın önüne çağırdı. Özel’in ekibince yayımlanan davette, “Makamlar sizin sokaklar, parklar, meydanlar bizim. Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel örgütümüzle, partililerimizle, vatandaşlarla bayramlaşıyor. Sizleri de bekliyoruz” denildi.





ÖZEL: ARTIK İKİ CHP VAR

Özgür Özel, “Artık bir yanda ‘seçilmiş CHP’, diğer yanda ‘atanmış CHP’ vardır. Bir yanda ‘kazanan CHP’, diğer yanda, ‘kaybeden CHP’ vardır” dedi.

Özel, Birgün gazetesine verdiği röportajda özetle şunları söyledi: “Artık bir daha seçim kazanamayacağını gören iktidar partisi, milleti adaysız, partisiz, seçeneksiz bırakmak istemektedir. Bunun için milletimizin huzurunu ve refahını feda etmekten çekinmeyen bir sivil darbeye kalkışılmıştır ve bu darbe sürdürülmektedir. Bu mesele artık milletin istemediği bir iktidar ile 86 milyon arasındadır. Artık bir yanda ‘seçilmiş CHP’, diğer yanda ‘atanmış CHP’ vardır.

MÜESSES NİZAM

Açık konuşalım. Türkiye’de yıllardır kurgulanan bir düzen var. Bu düzen, değişmeyen aktörleri, siyasetçileri dayatan bir düzendir. Müesses nizam, kendi siyaset kurgusu bozulmasın istemektedir. Bu kurguda da CHP’ye de bir yer tarif edilmektedir. Kimi, ‘derin devlet’, kimi ‘devlet aklı’ diyerek bu düzeni savunmaktadır. Bir avuç insanın menfaatine derin kılıflar uydurulmaktadır.

Haberin Devamı

‘KAZANAN CHP’ ARINACAK

CHP arınacaksa bu kara düzene payanda olanlardan arınacak. ‘Kazanan CHP’, ‘Kaybeden CHP’yi isteyenlerden arınacak. Çünkü artık kimse bizi yenilgiye alıştıramayacak. 24 Mayıs, Türkiye için bir milattır. O tarihten sonra öncesi ve sonrası vardır. Hedef sadece CHP değildir. Tüm demokratik sistemimiz tehlikededir. Tüm toplumsal muhalefetin bu süreçte bir arada durması inancımızı artırmıştır. Çünkü yapılacak ilk seçim otokratlar ve demokratlar arasında olacaktır.”